Gordan Kičić se oglasio povodom smrti svog oca, poznatog reditelja Branislava Kičića, koji je preminuo pre dva dana usled duge i teške bolesti.

Glumac je na društvenim mrežama objavio niz fotografija sa svojim pokojnim ocem i potresnim rečima se oprostio od njega.

"Branislav Kičić 1947-2025 Otac, Tata - Tale. Hvala ti na filmovima, muzici, pozorištu, radosti, razumevanju i ljubavi za sve nas. Volimo te i sve će biti cool and the gang. Voli te sin", napisao je Gordan Kičić.

Podsetimo, sahrana Branislava Kičića biće obavljena danas na Novom groblju u Beogradu.

Reditelj u društvu naslednika Gordana Kičića Foto: Atelje 212, Ustupljena fotografija

Branislav Kičić je rođen 6. septembra 1947. godine u Beogradu. Bio je cenjeni reditelj i pisac poznat po mnogim naslovima. Bio je veliki zaljubljenik u film i u svoje vreme imao je zavidnu kolekciju VHS kaseta.

Gordanu Kičiću usadio ljubav prema filmu

Upravo je ljubav prema filmu preneo i sinu Gordanu Kičiću, koji je naš poznati glumac. Branislav Kičić će ostati upamćen po naslovima kao što su „Na Drini ćuprija“, „To sam ja“, Magnet“ i mnogim drugim.

Foto: Nemanja Nikolić

- Kao dete sam bio nemiran, pun energije i jedini trenuci kad sam bio miran bili su kada bi mi roditelji pustili neki film da gledam. Otac je imao veliku kolekciju VHS kaseta i pravio je neku vrstu svoje kolekcije filmova. Imao je veliku količinu filmskih klasika i pasionirano je gledao filmove što radi i danas, tako da sam ih i ja još kao mali gledao. U našoj kućnoj filmoteci imali smo dela Kloda Šabrola, ceo Karpenterov opus, Stenlija Kjubrika, Felinija, Melvila. Bio je to sastavni deo mog odrastanja - rekao je glumac svojevremeno za domaće medije.

Kičić je ispričao jednom prilikom i da mu je otac bio velika podrška u teškim životnim trenucima.

Foto: Miša Obradović

- Kako da ne. Meni je on vrlo dragocen saradnik i podrška sa kojim uvek proverim sve i kome dam svaki komad i scenario da pročita. Sa mnom je učestvovao u čitanju stotina scenarija za ‘Realnu priču’ i sve vreme je bio na snimanju. Drago mi je jer vreme i život prolaze i ti neki trenuci koje imate sa ocem koji je pored vas u najvažnijoj stvari koju radite je stvarno fenomenalna - istakao je svojevremeno Gordan Kičić.

Režirao najdugovečniju predstavu Ateljea 212

Njegova predstava "Ljubavno pismo" igra se već više od tri decenije na sceni Ateljea 212. Predstava je premijerno izvedena 25. marta 1994. godine, a u njoj igra i njegov sin Gordan.

U galeriji pogledajte fotografije iz kultne predstave "Ljubavno pismo":

Predstava Ljubavno pismo u režiji Branislava Kičića omiljena je na repertoaru Ateljea 212 Foto: Boško Đorđević

"Ljubavno pismo" je predstava koja je i po svom trajanju i uvek dobroj poseti, zauzela nezamenljivo mesto u pozorišnom životu srpske prestonice. U predstavi dominira vodviljska opuštenost kao preporuka da se sabotira mutno nebo nad nama. Komično, beskrajno zabavno, opuštajuće, sa sjajnom glumačkom ekipom koja stvara vrhunsku zabavu.

Komedija o mentalitetu, porodici, komšijama i svim onim običnim stvarima koje čine naš život, uvek pred prepunom salom Ateljea 212 i do sada je imala više od 200.000 gledalaca.

Predstava koja traje zahvaljujući publici i vrhunskim glumcima kvalitetnom duhovitom tekstu. Na radost publike i glumaca koji igraju ponosno traje i nastavlja svoj pozorišni život i čeka je 400. izvođenje.

