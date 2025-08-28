Slušaj vest

Serija „Neki novi klinci“ premijerno je emitovana 2003. godine i postala prava senzacija među tinejdžerima. Avanture đaka iz VIII/3 bile su tema svih školskih odmora, a junaci su vrlo brzo postali idoli jedne generacije. Dve decenije kasnije, evo gde su danas i kako izgledaju glavni glumci popularne serije.

Pogledajte u galeriji kadrove iz serije:

1/4 Vidi galeriju Neki novi klinci Foto: Printscreen/RTS

Igor Bećirić – Kečina

Uloga nestašnog Kečine donela je Igoru Bećiriću ogroman broj obožavateljki. I pre serije bio je poznat kao dete-voditelj emisije „Pazi, sveže obojeno“, a posle je nastavio sa TV karijerom kao voditelj omladinskog magazina „Stepenište“ na RTS-u.

Igor Bećirić u seriji Neki novi klinci Foto: Printscreen/RTS

Radio je i u ciriškoj TV kući U2, a potom se okrenuo komunikologiji i bio PR menadžer u Ministarstvu omladine i sporta. Danas ima 40 godina, živi u Sloveniji i radi kao turistički vodič. Zanimljivo je da mnogi primećuju da se gotovo uopšte nije promenio, piše Informer.

Igor Bećirić danas Foto: Printscreen/Instagram

Stefan Buzurović – Packe

Kečinin najbolji drug Packe, kog je tumačio Stefan Buzurović, i danas je prisutan u javnosti. Pored glume, bavi se i voditeljstvom – dugo je vodio emisiju „TV Čorba“.

Foto: Printscreen/RTS

Iako privatni život drži podalje od medija, poznato je da je u srećnom braku sa voditeljkom Danijelom Jankov, s kojom se venčao posle samo mesec dana veze. Par ima decu, a Stefan je pre nekoliko dana proslavio 40. rođendan. Njegova mlađa sestra Marta takođe gradi umetničku karijeru.

Stefan Buzurović i ,Danijela Buzurović Foto: Sonja Spasić

Ana Mandić – Marlena

Lik Marlenе tumačila je Ana Mandić, koja je kasnije ostvarila značajne uloge u filmu i na televiziji. Posebno je bila zapažena u filmu „Sestre“, za koji je osvojila nagradu za najbolju epizodnu žensku ulogu na Filmskim susretima u Nišu.

Foto: Printscreen/RTS

Danas je stalno angažovana u Srpskom narodnom pozorištu i Ateljeu 212, aktivna je i u svetu sinhronizacije, a poslednjih godina gledali smo je u serijama „Močvara“, „Jedini izlaz“ i filmu „Nebesa“. Ima 38 godina, a fanovi komentarišu da izgleda podjednako mlado kao u vreme kada je igrala Marlenу.

Ana Mandić danas Foto: Printscreen/Instagram

Anja Kovač – Roki

Pametnu i drsku Roki igrala je Anja Kovač, ćerka legendarnog kompozitora Kornelija Kovača. Iako su mnogi očekivali da će, poput sestara Aleksandre i Kristine, krenuti muzičkim putem, Anja je upisala Akademiju umetnosti u Beogradu i posvetila se režiji.

Foto: Printscreen/RTS

Danas ima 37 godina i radi kao režiser na brojnim projektima. Bila je deo ekipa serija i filmova kao što su „Ubice mog oca“, „Državni službenik“ i „Dara iz Jasenovca“.

Bonus video: Tihomir Stanić otkrio zablude o glumcima