Da li biste ih prepoznali? Bili su "Neki novi klinci", evo kako izgledaju 20 godina od čuvene serije (FOTO)
Serija „Neki novi klinci“ premijerno je emitovana 2003. godine i postala prava senzacija među tinejdžerima. Avanture đaka iz VIII/3 bile su tema svih školskih odmora, a junaci su vrlo brzo postali idoli jedne generacije. Dve decenije kasnije, evo gde su danas i kako izgledaju glavni glumci popularne serije.
Pogledajte u galeriji kadrove iz serije:
Igor Bećirić – Kečina
Uloga nestašnog Kečine donela je Igoru Bećiriću ogroman broj obožavateljki. I pre serije bio je poznat kao dete-voditelj emisije „Pazi, sveže obojeno“, a posle je nastavio sa TV karijerom kao voditelj omladinskog magazina „Stepenište“ na RTS-u.
Radio je i u ciriškoj TV kući U2, a potom se okrenuo komunikologiji i bio PR menadžer u Ministarstvu omladine i sporta. Danas ima 40 godina, živi u Sloveniji i radi kao turistički vodič. Zanimljivo je da mnogi primećuju da se gotovo uopšte nije promenio, piše Informer.
Stefan Buzurović – Packe
Kečinin najbolji drug Packe, kog je tumačio Stefan Buzurović, i danas je prisutan u javnosti. Pored glume, bavi se i voditeljstvom – dugo je vodio emisiju „TV Čorba“.
Iako privatni život drži podalje od medija, poznato je da je u srećnom braku sa voditeljkom Danijelom Jankov, s kojom se venčao posle samo mesec dana veze. Par ima decu, a Stefan je pre nekoliko dana proslavio 40. rođendan. Njegova mlađa sestra Marta takođe gradi umetničku karijeru.
Ana Mandić – Marlena
Lik Marlenе tumačila je Ana Mandić, koja je kasnije ostvarila značajne uloge u filmu i na televiziji. Posebno je bila zapažena u filmu „Sestre“, za koji je osvojila nagradu za najbolju epizodnu žensku ulogu na Filmskim susretima u Nišu.
Danas je stalno angažovana u Srpskom narodnom pozorištu i Ateljeu 212, aktivna je i u svetu sinhronizacije, a poslednjih godina gledali smo je u serijama „Močvara“, „Jedini izlaz“ i filmu „Nebesa“. Ima 38 godina, a fanovi komentarišu da izgleda podjednako mlado kao u vreme kada je igrala Marlenу.
Anja Kovač – Roki
Pametnu i drsku Roki igrala je Anja Kovač, ćerka legendarnog kompozitora Kornelija Kovača. Iako su mnogi očekivali da će, poput sestara Aleksandre i Kristine, krenuti muzičkim putem, Anja je upisala Akademiju umetnosti u Beogradu i posvetila se režiji.
Danas ima 37 godina i radi kao režiser na brojnim projektima. Bila je deo ekipa serija i filmova kao što su „Ubice mog oca“, „Državni službenik“ i „Dara iz Jasenovca“.
Bonus video: Tihomir Stanić otkrio zablude o glumcima