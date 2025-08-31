Slušaj vest

Muzički događaj pod nazivom „Violončelo i srce“, održaće se 3. septembra 2025. godine u „Open Air Corner-u“ u Luci Beograd, od 19.30 časova, na kojem će nastupiti izuzetno talentovana trinaestogodišnja violončelistkinja Dora Trifu, učenica Muzičke škole „Josif Marinković“ i “International School Belgrade”, zajedno sa svojim prijateljima i kolegama – talentovanim mladim muzičarima iz cele Srbije.

Dora Trifu Foto: Aleksandar Milosavljević



Poseban značaj ovog koncerta nalazi se u činjenici da će sva sredstva prikupljena prodajom

ulaznica, kao i donacijom publike na samom koncertu, biti namenjena deci oboleloj od

reumatoidnih bolesti.



Iako veoma mlada, Dora Trifu je uveliko nagrađivana umetnica, između ostalog ona je dobitnica i prve nagrada na prestižnom takmičenju Heran u Češkoj, koje okuplja najperspektivnije mlade čeliste iz Evrope. Dora je imala zapažene nastupe na Čelo Festu 2023. i 2024. godine, kao i na koncertu na otvorenom 6. jula 2025. kada je uz ovacije publike otvorila koncert španskih flamenko umetnika “Arome Juga”.

Dora Trifu Foto: Jan Đurovka



Dora i prijatelji sviraće u Luci Beograd 3. septembra solo kompozicije za čelo, koncert za dva čela i orkestar, koncerte za čelo i orkestar, kao i dela moderne muzike u aranžmanu za

violončelo.