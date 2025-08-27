"Purgatorije" za početak sezone: JDP gostuje u Tivtu s dve predstave, a evo kad počinje prodaja ulaznica za matičnu scenu u Beogradu
Jugoslovensko dramsko pozorište još jednu sezonu počinje gostovanjima, a ove godine izvođenjem dve predstave na Festivalu mediteranskog teatra "Purgatorije" u Tivtu.
U takmičarskom programu, u četvrtak 28. avgusta, biće izvedena predstava Muška suza po A. P. Čehovu u režiji Aleksandra Popovskog. Predstava je premijerno izvedena 12. oktobra prošle godine na Velikoj sceni "Ljuba Tadić".
Scena iz predstave "Sveti Georgije ubiva aždahu"
Ovogodišnje "Purgatorije", u nedelju 31. avgusta, svečano će biti zatvorene dodelom nagrada i izvođenjem predstave "Sveti Georgije ubiva aždahu" Dušana Kovačevića u režiji Milana Neškovića. Ova predstava dobila je četiri nagrade na Sterijinom pozorju: glumačke nagrade pripale su Nikoli Rakočeviću i Anđeliki Simić, a Sterijina nagrada za kostimografsko ostvarenje dodeljena je Biljani Grgur. Nagradu producentske kuće SCOMEDIASCO za epizodu dobila je Anđelika Simić.
Repertoar za septembar će biti objavljen u utorak 2. septembra, a prodaja počinje dan kasnije, u sredu 3. septembra.