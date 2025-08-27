Na poziv Aje Jung, direktorke Baleta Srpskog narodnog pozorišta, u Novom Sadu će po prvi put nastupiti međunarodne baletske zvezde Jana Salenko i Danil Simkin. Igrači svetske slave, biće gosti u predstavi predstavi „Labudovo jezero“, koja je na programu 8. oktobra na Velikoj sceni Jovan Đorđević.

Foto: NYC Dance Project/Hasselblad H4D

Danil Simkin je verovatno jedan od najčuvenijih baletskih igrača našeg vremena, umetnik koga stručnjaci najčešće upoređuju sa Mihailom Barišnjikovim. On u Srbiju dolazi kako bi podržao podmlađeni ansambl Baleta Srpskog narodnog pozorišta, zajedno sa svojom partnerkom, prvakinjom Baleta berlinske Državne Opere, Janom Salenko. Tako će omiljena predstava novosadske publike, „Labudovo jezero“ u koreografiji Vladimira Logunova, biti prva klasična produkcija kojom Balet najstarijeg teatra započinje sezonu, odmah nakon premijere savremenog koreografskog diptiha „Dobre vibracije“, koji pripremaju Maša Kolar i Jakopo Godani.

„Veliki izazovi su pred nama, lestvica je postavljena visoko, kako u pogledu novih produkcija i nastupa u zemlji i inostranstvu, tako i kroz gostovanja sjajnih pedagoga i umetnika, tokom ove sezone. Zato smo u baletsku salu ušli mnogo ranije u odnosu na ono što je bilo uobičajeno, kako bi se pripremili za sve zadatke. Gostovanje Danila Simkina i Jane Salenko u „Labudovom jezeru“ događaj je koji ne samo da predstavlja važan umetnički događaj za Srbiju, već usmerava pažnju kompletne evropske baletske kritike i kulturne javnosti na Balet u Novom Sadu, a nas same stavlja u poziciju da se prikažemo u najboljem svetlu i da uložimo svoj maksimum. Radujem se da ćemo upravo sa ovom produkcijom publici predstaviti i naše nove igrače koji su uneli mladalačku i nadasve pozitivnu energiju u naš ansambl“ – kaže Aja Jung.

Rođen u Novosibirsku, 1987. godine, Danil Simkin je sin priznatih baletskih igrača Dmitrija Simkina i Olge Aleksandrove. Njegova porodica se preselila u Visbaden 1990. godine, gde je Danil odrastao. Sa devet godina, počeo je svakodnevno da vežba sa svojom majkom. Taj intenzivni trening je trajao punih deset godina, tokom kojih je osvojio brojne značajne baletske nagrade, uključujući Zlatnu medalju na Međunarodnom baletskom takmičenju Džekson 2006. godine, Gran pri na Međunarodnom baletskom takmičenju u Helsinkiju 2005. godine i Zlatnu medalju na Međunarodnom baletskom takmičenju u Varni 2004. godine. Nakon što je završio srednju školu u Nemačkoj, Danil se 2006. godine pridružio Baletu Bečke državne opere kao solista i paralelno započeo karijeru kao gostujući umetnik nastupajući širom sveta. U Njujork odlazi 2008. godine kako bi se priključio Američkom baletskom teatru kao solista. Status prvaka baleta je dobio 2012. godine. Od tada je igrao glavne uloge u klasičnim i neoklasičnim delima bogatog repertoara ove trupe. Tokom karijere, Danil Simkin je nastupao širom Severne i Južne Amerike, Azije i Bliskog istoka. Godine 2015, zajedno sa pozorištem Džojs u Njujorku, predvodio je i producirao veče savremene originalne koreografije pod nazivom „Intensio“, kao i gostovanja ovog programa širom sveta. Nakon toga je 2017. godine usledila produkcija multidisciplinarne umetničke instalacije u muzeju Gugenhajm u Njujorku, koja je uključivala generativne video projekcije i kostime modne kuće Dior. Tokom pozorišne sezone 2018/19, Danil Simkin se pridružio Državnom baletu u Berlinu kao prvak baleta, ali i zadržao svoju poziciju u Američkom baletskom teatru u Njujorku, nastupajući sa obe kompanije. Godine 2021, Simkin je osnovao produkcijsku kuću Studio Simkin kako bi istraživao i razvijao mogućnosti umetničke igre sa najvišom produkcijskom vrednošću i umetničkim standardom, podstičući baletsku umetnost da se razvija u digitalnom okruženju i za nove generacije publike.

Rođena u Kijevu, Jana Salenko je započela svoju karijeru kao najmlađa igračica Donjeckog baleta, koja je sa samo 16 godina preuzela sve glavne uloge. Godine 2001. postala je prvakinja Baleta Opere u Kijevu, a 2007. godine prvakinja Državnog baleta u Berlinu. Njen repertoar sa berlinskim Državnim baletom uključuje „Pepeljugu” i „Uspavanu lepoticu” Vladimira Malakova, „Uspavanu lepoticu“ Nača Duata, „Krcka Oraščića“ Patrisa Barta, „Onjegina” i „Romea i Juliju“ Džona Kranka, „Čajkovski Pas de Deux“ Žorža Balanšina i „Silfidu“ Pitera Šaufusa. Salenko je trenutno gostujuća prvakinja londonskog Kraljevskog baleta gde je debitovala kao Kitri u „Don Kihotu“ Karlosa Akoste, 2013. godine. Osvojila je zlatnu medalju i nagradu Đagiljev na Međunarodnom baletskom takmičenju „Serž Lifar“ 2002. godine, zlatnu medalju na ÖTR takmičenju u Beču, 2004. godine, zlatnu medalju i nagradu Natalija Makarova na baletskom takmičenju „Arabesk“ i treću nagradu na Međunarodnom baletskom takmičenju u Varni. Sledeće godine nagrađena je zlatnim medaljama na međunarodnim baletskim takmičenjima u Helsinkiju i Nagoji. Osvojila je priznanja na Međunarodnom festivalu „Dance Open“ 2012, 2014. i 2016. godine. Italijanski časopis „Danza&Danza“ proglasio ju je za Igračicu godine 2016. godine. Salenko redovno nastupa kao gostujuća umetnica širom sveta, u kompanijama poput londonskog Kraljevskog baleta, Engleskog nacionalnog baleta, Hong Kong baleta, Baleta u Tokiju, ili na scenama u Firenci, Minhenu, Moskvi, San Peterburgu, Rimu, Njujorku…

