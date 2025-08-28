Slušaj vest

Poznati turski televizijski voditelj Jusuf Emini, pridružio se ekipi serije Igra sudbine, najdugovečnijeg i najgledanijeg domaćeg TV projekta. Publika će ga videti u novim epizodama koje će biti emitovane polovinom septembra.

Foto: Marko Arsić

Povodom svog angažmana u seriji, Jusuf je istakao koliko mu je dragoceno ovo iskustvo:



„Velika mi je čast što sam deo serije Igra sudbine, koja je u Srbiji Prava televizijska institucija. Pratio sam seriju i u Turskoj, jer tamo imamo mogućnost da gledamo vaše kanale. Ta priča mi je veoma zanimljiva i dinamična. Takođe, posebno mi je značajno što je uz ovu seriju imam priliku da slušam srpski jezik, koji inače odlično govorim, ali uvek znači biti u kontaktu sa jezikom. Moja mama je poreklom iz Rožaja u Crnoj Gori tako da je moja veza sa Balkanom izuzetno jaka.“

Foto: Marko Arsić

Govoreći o saradnji sa ekipom serije, ističe da su ga svi lepo prihvatili i da je uloga u kojoj se pojavljuje posebno interesantna:

„Gostovanje u ovakvom projektu za mene je posebno iskustvo. Saradnja sa ekipom bila je zaista fenomenalna. Svi su me dočekali srdačno i pomogli da svoj posao uradim kako treba. Uloga koju igram je veoma interesantna, ali ne bih želeo da otkrivam mnogo detalja – publika će me videti već polovinom septembra.“

Jusuf Emini Foto: Marko Arsić

Jusuf dodaje da je u Beogradu boravio i ranije jer ovde ima prijatelje, ali da ovaj dolazak za njega ima posebnu vrednost:

„Zahvalan sam i srećan što je otvorena saradnja i nadam se da će se ona nastaviti i u Beogradu i u Istanbulu. Posebnu zahvalnost dugujem Prvoj televiziji i produkciji serije, koji su mi ukazali poverenje i pružili priliku da postanem deo Igre sudbine.“

Nova sezona serije Igra sudbine je u pripremi i očekujte uskoro nove informacije.