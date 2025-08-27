Slušaj vest

U Galeriji Kolarčeve zadužbine u utorak (26. avgusta) uveče otvorena je izložba „Svetlost Logosa”. Ovaj međunarodni, žirirani multimedijalni događaj, posvećen savremenoj sakralnoj umetnosti, otvorio je Njegova Svetost Patrijarh srpski gospodin Porfirije, u prisustvu mnogobrojnih domaćih i stranih umetnika, predstavnika diplomatskog kora i brojnih ličnosti iz kulturnog života.

U dijalogu ikonopisnih tradicija i autorskih poetika sa 125 predstavljenih radova izložba je okupila 97 umetnika iz 12 zemalja. Biće otvorena do 11. septembra, u organizaciji Kulturnog centra Kaleidoskop, pod okriljem Uneska i uz blagoslov Patrijarha, a posvećena je i obeležavanju 850. godišnjice od rođenja Svetog Save.

Očinski lik kao nadahnuće

– Tokom čitave istorije, niko nije više otkrio našem pravoslavnom rodu, niti ga svetlošću Logosa nije osvetlio i zadužio koliko je to učinio Sveti Sava – rekao je patrijarh Profirije.

Pišući „Studentički tipik” on je svojim monasima naložio da se trude da im um bude u „nebeskim viđenjima, u krasotama rajskim, u anđeoskim dvorovima, u onamošnjem životu”, da misle kakva će pojava Isusa Hrista biti, „kakvo biće Hristovo strašno i od sunca svetlije lice” naveo je patrijarh.

– Kad čitamo ove reči Svetog Save, ne možemo da u njima ne vidimo i njegov očinski lik i delo čijim je blagoslovom inspirisan i oslikan veličanstven Bogorodičin hram manastira Studenice, pokrenut veliki zamah u umetnosti Stare Raške, ali ne manje i večerašnja izložba. Ona je izraz želje da se i u naše vreme, umetničkim stvaranjem kao posebnom vrstom podviga, približimo svetlosti i svetosti Hrista Boga Logosa, koji je Sveti Sava svojom rečju veličao i životom slavio, ne samo da bismo svedočili pravoslavlju kroz umetničko stvaralaštvo danas, već da bismo ispovedali i prinosili ličnim životom Hrista svetlost koja sija u tami i tama je ne može obuzeti – poručio je poglavar srpske pravoslavne crkve.

Nakon njegove besede, nastupili su Ljiljana Popović i grupa „Živa voda” i hor Crkve Ružice i Kapele Sv. Petke.

Nagrade i pohvale

Vladika moravički Tihon, jedan od članova Umetničkog saveta koji je žirirao radove i izdvojio one najbolje, dodelio je nagrade i pohvale umetnicima.

Veliku nagradu za kvalitet izrade lika svetitelja dobila je Mara Ognjenović za rad „Susret Joakima i Ane”.

Nagrada za celovitost kvaliteta ikonografskog izraza dodeljena je Milici Mišić za „Nebesku liturgiju”.

Nagrada za originalnost ideje živopisane ikone uručena je Todoru Lepčeviću za ikonu „Zlatni orao – Sveti jevanđelist Jovan u zlatu”.

Dobitnik nagrade za kvalitet koloritskog rešenja je Emanuel Berk, za „Svetog Pavla, apostola naroda”.

Za svoj autorski rad pohvaljeni su Anđelija Lepčević, Goran Rakić, Đina-Marija Pilipović, Suzana Parenta, Marija Vukosavljević, Adela Alekse, Alkis Papas, Alin Bogdan Pater, Martin Ribacki i Megan Elizabet Gilbert.

U okviru pratećeg programa izložbe biće upriličena dva master klasa.

Najveći živi ikonopisac, Grigori Popesku-Muščel iz Rumunije će, zajedno sa profesorima bukureštanske akademije, dr Mihaijem Komanom i dr Andrejem Mušatom i našim predstavnicima, prof. dr Todorom Mitrovićem i MA Lukom Novakovićem, dva dana uživo slikati ikone.

Ti radovi će, od petka 29. avgusta, biti izloženi na štafelajima u Galeriji Kolarčeve zadužbine, a potom će postati deo legata Kulturnog centra Kaleidoskop.

Drugi master klas, Umetnost pozlatarstva: Tradicija i inovacija održaće umetnički pozlatar i slikar Todor Lepčević.

Autorski koncept izložbe „Svetlost Logosa” potpisuje MA Luka Novaković, slikar-konservator i doktorand Univerziteta u Beogradu na multidisciplinarnim akademskim doktorskim studijama u oblasti Istorija i filozofija prirodnih nauka i tehnologije, dok je kustosku postavku oblikovala istoričarka umetnosti Vera Vitorović.