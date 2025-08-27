Slušaj vest

Na Novom groblju u Beogradu danas se održava ispraćaj za kremaciju reditelja Branislava Kičića. Tužna povorka se okupila na groblju na kojoj su porodica, prijatelji i kolege odali poslednju počast Branislavu Kičiću. Posebnu pažnju privukao je emotivni trenutak kada je glumac Gordan Kičić primao saučešće. Tokom celog oproštaja uz njega je bila supruga Zorana Kičić, njegova životna saputnica i najveća podrška već više od deceniju.

Zorana Kičić je poznata po tome što se retko pojavljuje na javnim događajima, jer ne voli medijsku pažnju. Upravo zbog toga, njeno prisustvo uz Gordana, u ovom bolnom trenutku, pokazalo je snagu i dubinu njihove porodične veze. Njihovu ljubav i brak pažljivo čuvaju od očiju javnosti, a upravo to smatraju tajnom dugogodišnje sreće i stabilnosti.

Foto: Kurir

Gordan i Zorana u svom braku izgradili su topao i skladan porodični život, a najveću radost pronašli su u odrastanju svojih ćerki, Lee i Sofije. Uprkos velikoj popularnosti koju Gordan uživa na domaćoj sceni, privatni život ostaje zaštićen, što njegovu porodicu čini još posebnom.

Pogledajte u galeriji fotografije sa ispraćaja za kremaciju Branislava Kičića:

Ispraćaj za kremaciju reditelja Branislava Kičića na Novom groblju u Beogradu

Uvek mu je podrška

Glumac je i ranije isticao da je otvoren razgovor osnova svakog zdravog odnosa, naglašavajući da upravo iskrenost i suočavanje sa problemima čuvaju ljubav:

„Mislim da jedan paušalni odgovor ne može da postoji i da bude tačan kada se radi o takvim odnosima. Postoji samo trend da ljudi treba da razgovaraju i unutar kuće, kao i van nje. Mislim da je razgovor taj koji je neophodan među dvoje ljudi koji su u braku ili vezi, ali i suočenje sa svim problemima“, rekao je Gordan jednom prilikom.