I ovog oktobra, beogradska publika imaće priliku da uživa u 57. po redu Beogradskim muzičkim svečanostima, u izvršnoj produkciji Centra beogradskih festivala – CEBEF-a.

„Više od pola veka, BEMUS je mnogo više od festivala. BEMUS je institucija, čuvar muzičke tradicije, ali i prozor u nove umetničke horizonte. U vremenu u kojem se svet ubrzano menja, BEMUS ostaje dosledan sebi: otvoren, smeo, aktuelan, inspirativan...

Upravo taj duh nosi i ovogodišnje izdanje. Raznovrstan program koji podjednako pripada velikanima i onima koji to tek postaju. Prvi put na našoj muzičkoj sceni, pod krovom BEMUS-a, nastupiće gotovo svi nacionalni orkestri Srbije. To je pre svega snažan simbol zajedništva i institucionalne saradnje“ – reči su predsednice Odbora manifestacije, Olje Džejkobs.

BEMUS Foto: Promo

Centralni deo programa realizuje se u Zadužbini Ilije M. Kolarca, gde će festival biti svečano otvoren 16. oktobra, debitantskim nastupom na Bemusu izuzetnog mladog kontrabasiste Strahinje Mitrovića sa Beogradskom filharmonijom, pod palicom uglednog italijanskog dirigenta Karla Pontija. Na programu će biti „Simfonijski kapričo“Đakoma Pučinija i dva dela Nina Rote – „Divertimento končertante za kontrabas i gudače“ i Svita iz baleta „La strada“.

Ovaj događaj se realizuje uz podršku Italijanskog instituta za kulturu.

Narednog dana, 17. oktobra, predstavlja se Vojvođanski simfonijski orkestar kojim diriguje Aleksandar Marković, sa virtuoznim pijanistom Andrejem Gugnjinom, koji nastupa kao solista u popularnoj „Rapsodiji na temu Paganinija za klavir i orkestar“ Sergeja Rahmanjinova. U drugom delu programa izvodi se „Fantastična simfonija“ HektoraBerlioza.

Koncert se realizuje saradnji sa Vojvođanskim simfonijskim orkestrom i Muzičkom produkcijom RTS-a.

U subotu 18. oktobra nastupa slavni violinista Maksim Vengerov, miljenik beogradske publike i dobitnik nagrade Gremi, zajedno sa pijanistkinjom Polinom Osetinskajom, nekadašnjim „čudom od deteta“, koja je do svoje jedanaeste godine održala 1000 orkestarskih i solističkih koncerata. Na programu su „Sonata za violinu i klavir“ Dmitrija Šostakoviča, „Sonatina u ge molu D.408“ Franca Šuberta i Bramsova „Sonata br. 3 u de molu“.

U nedelju, 19. oktobra, priznati virtuoz na mandolini Avi Avital nastupa sa svojim Triom koji čine još i klarinetista Ismail Lumanovski i pijanista Omer Klajn. Umetnik koji s lakoćom spaja raznovrsne muzičke tradicije i epohe, od klasike do world music, Avital nas vodi na muzičko putovanje Mediteranom, kompozicijama koje crpu inspiraciju iz evropskih, maloazijskih i severnoafričkih muzičkih tradicija.

Svečano zatvaranje ovogodišnjeg izdanja Bemusa, 25. oktobra, pripada Simfonijskom orkestru i muškom horu RTSpod upravom dirigenta Srboljuba Dinića, uz tenora Kvonsua Džona. Na programu je jedno od najmonumentalnijih simfonijskih dela, „Faust simfonija“ Franca Lista.

Ovaj koncert se realizuje u saradnji sa Muzičkom produkcijom RTS.

Svi koncerti počinju u 20 časova.

U produkciji Centra beogradskih festivala – CEBEF-a, i ovo izdanje BEMUS-a se realizuje uz podršku osnivača, Grada Beograda – Sekretarijata za kulturu, Ministarstva kulture Republike Srbije i uz pomoć naših prijatelja, sponzora i inostranih partnera.