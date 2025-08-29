Slušaj vest

Danas se navršava pet godina od smrti legendarnog glumca Marka Todorovića, koga je cela Jugoslavija upamtila kao prijatelja Milana iz serijala "Žikina dinastija". O avanturama Žike i Milana se govori i decenijama od nastanka filma "Lude godine".

Todorović i Dragomir Bojanić Gidra nisu bili samo kolege, već su se odlično slagali i u privatnom životu. Međutim, nakon snimanja petog dela serijala, Todorović je odlučio da napravi pauzu od filma. Glavni razlog tome bila je činjenica da je Gidra bio prezauzet brojnim projektima, što je odložilo snimanje novog dela.

Prema rečima reditelja Zorana Čalića, koji je radio na serijalu "Lude godine", Gidra je 1985. godine snimio čak sedam-osam filmova, a osim toga, imao je i predstave u pozorištu. Zbog toga je bilo teško pronaći slobodan termin za snimanje.

- Gidra je bio prezauzet, a Marko je želeo da uzme odmor – rekao je Čalić za Kurir, objašnjavajući kako je pokušao da ga ubedi da se vrati na set.

- Njegova uloga je bila velika i nije dolazilo u obzir da snimamo bez Marka. Pokušao sam da ga odobrovoljim. Našli smo se nekoliko puta u kafani kako bih omekšao njegov stav. Na kraju smo snimili film koji je doživeo neverovatan uspeh kod publike. Gidra je znao za tu priču i često je podbadao Marka na snimanju. Inače, odlično su se slagali. Pripadali su različitim glumačkim stilovima, ali su na setu i van njega bili sjajna kombinacija.

Ko je bio prijatelj Milan?

Marko Todorović, rođen 2. juna 1929. godine, ostao je upamćen po ulogama u seriji "Žikina dinastija" i njenim nastavcima, ali i u filmovima kao što su "Daleko je Sunce" i "Odlazak ratnika, povratak maršala". Njegove uloge oblikovale su detinjstvo i mladost mnogih gledalaca širom bivše Jugoslavije.

Osim po ulozi prijatelja Milana, Todorović je bio poznat i kao glumac koji je najviše puta igrao Josipa Broza Tita – čak šest puta. Njegove interpretacije Tita ostale su zabeležene u filmovima kao što su "Četrdeset osma - Zavera i izdaja", "Misija Majora Atentora" i "Dani AVNOJ-a".

Marko Todorović preminuo je 29. avgusta 2020. godine, ali je njegova ostavština živa kroz njegovu ćerku Svetlanu Lanu Todorović, koja je udata za popularnog glumca Zorana Cvijanovića.

