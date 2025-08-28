Slušaj vest



Andreja Rackov, umetnik i menadžer sa bogatim iskustvom u oblasti kulture i scenskih umetnosti, imenovan je za zamenika vršioca dužnosti upravnika Narodnog pozorišta u Beogradu.

Rackov je rođen 1981. godine u Beogradu, u muzičkoj porodici. Nakon završene Srednje muzičke škole „Mokranjac“ – odsek klavir, diplomirao je na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu 2006. godine, gde je završio i Odsek za medije.



Kao dugogodišnji član hora „Obilić“ AKUD „Branko Krsmanović“, a kasnije i predsednik Upravnog odbora, sarađivao je sa brojnim dirigentima i učestvovao u organizaciji koncerata i turneja u zemlji i inostranstvu.

Višegodišnje profesionalno iskustvo sticao je u Operi i teatru „Madlenianum“, gde je obavljao više odgovornih funkcija, uključujući mesto generalnog direktora, kao i umetničkog direktora Opere i Baleta. Tokom mandata realizovao je brojne produkcije i inicirao saradnje sa značajnim institucijama i umetnicima iz zemlje i inostranstva.

Imenovanjem Andreje Rackova, Narodno pozorište u Beogradu nastavlja kontinuitet razvoja i unapređenje nacionalnog teatra, oslanjajući se na njegovo znanje, iskustvo i međunarodne reference.