Najnovija filmska i televizijska produkcija Srbije biće od 3. do 7. septembra prikazana u okviru Nacionalnog festivala filma i televizije (NAFFIT) u bioskopskoj dvorani Kulturnog centra na Zlatiboru, ali i u salama kulturnih centara u Novoj Varoši i Priboju. Jedna od posebnosti ovog novog festivala u Srbiji jeste u podatku da će nagrade biti dodeljene u svim kategorijama filmskog i televizijskog stvaralaptva tj. svima onima koji su dali svoj kreativni doprinos u njihovom stvaranju.

vizual Nacionalni festival filma i televizije
Nacionalni festival filma i televizije Foto: Promo


Domaćini festivala su Zlatibor i Opština Čajetina, koji već dve godine zajednički rade sa opštinama Nova Varoš i Priboj na ovom projektu od nacionalnog značaja, Ministarstvo kulture je inicijator, a Kulturni centar Zlatibor izvršni realizator festivala. Prošle godine je održano nulto izdanje festivala, kada je ustanovljeno i priznanje za životno delo.

Sedef magla, kadar iz filma.jpeg
Scena iz filma "Sedef magla" Foto: Sedef magla kadar iz filma.jpeg


U okviru svečanog otvaranja festivala 3. septembra u Kulturnom centru Zlatibor biće prikazan film „Sedef-magla“, rediteljsko delo nedavno preminulog Milorada Milinkovića, koji je scenario potpisao zajedno sa Dragoljubom Stojkovićem, piscem romana na kome je film baziran. Radnja filma se zasniva na istorijskoj priči pokušaja ubistva kralja Milana Obrenovića 1882. godine hicem iz pištolja u Sabornoj crkvi u Beogradu.

patuljci_15012018_0030.jpg
Foto: ATA images


Osim u filmovima i serijama domaćih stvaralaca, publika će imati priliku da uživa i u najnovijim ostvarenjima mađarske kinematografije, kao specijalnog gosta ovogodišnjeg festivala.


Repertoar filmova za NAFFIT
Zlatibor

 4.9.


16:00 Semmelweis (film mađarske produkcije) 
19:00 Izolacija 
21:00 Volja sinovljeva 

5.9.

19:00 Madbrik:Kult Mrtvih 
21:00 Majka Mara 

volja-sinovljeva-foto-nemanja-miscevic-5.jpg
Foto: Nemanja Miščević

6.9.

15:00 How Could I Live Without You (film mađarske produkcije)
17:00 Ruben Brandt (film mađarske produkcije) 
19:00 Poslednji krug momci 
21:00 Prva klasa pun gas

jelena-calasan03022.jpg
Foto: Jelena Ćalasan

7.9.

21:00 Megdan 

459525896_498356103126203_2657811680971184563_n.jpg
kzn-momak-devojke-31082023-0001.jpg
Niška tvrđava
Cangalovic.jpg