Najnovija filmska i televizijska produkcija Srbije biće od 3. do 7. septembra prikazana u okviru Nacionalnog festivala filma i televizije (NAFFIT) u bioskopskoj dvorani Kulturnog centra na Zlatiboru, ali i u salama kulturnih centara u Novoj Varoši i Priboju. Jedna od posebnosti ovog novog festivala u Srbiji jeste u podatku da će nagrade biti dodeljene u svim kategorijama filmskog i televizijskog stvaralaptva tj. svima onima koji su dali svoj kreativni doprinos u njihovom stvaranju.

Domaćini festivala su Zlatibor i Opština Čajetina, koji već dve godine zajednički rade sa opštinama Nova Varoš i Priboj na ovom projektu od nacionalnog značaja, Ministarstvo kulture je inicijator, a Kulturni centar Zlatibor izvršni realizator festivala. Prošle godine je održano nulto izdanje festivala, kada je ustanovljeno i priznanje za životno delo.

U okviru svečanog otvaranja festivala 3. septembra u Kulturnom centru Zlatibor biće prikazan film „Sedef-magla“, rediteljsko delo nedavno preminulog Milorada Milinkovića, koji je scenario potpisao zajedno sa Dragoljubom Stojkovićem, piscem romana na kome je film baziran. Radnja filma se zasniva na istorijskoj priči pokušaja ubistva kralja Milana Obrenovića 1882. godine hicem iz pištolja u Sabornoj crkvi u Beogradu.

Osim u filmovima i serijama domaćih stvaralaca, publika će imati priliku da uživa i u najnovijim ostvarenjima mađarske kinematografije, kao specijalnog gosta ovogodišnjeg festivala.



Repertoar filmova za NAFFIT

Zlatibor

4.9.



16:00 Semmelweis (film mađarske produkcije)

19:00 Izolacija

21:00 Volja sinovljeva

5.9.

19:00 Madbrik:Kult Mrtvih

21:00 Majka Mara

6.9.

15:00 How Could I Live Without You (film mađarske produkcije)

17:00 Ruben Brandt (film mađarske produkcije)

19:00 Poslednji krug momci

21:00 Prva klasa pun gas

7.9.