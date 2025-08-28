Košarkaš Aleksa Avramović snimio je nekoliko reklama, a dobio je i prvu ulogu na filmu. On je deo najnovijeg animiranog ostvarenja "Mit o Marakudi - kameno doba" , čije se bioskopsko prikazivanje se očekuje za desetak dana.

Aleksa je pre odlaska na Evropsko prvenstvo u košarci snimio svoje replike za sinhronizovanu verziju u jednom beogradskom studiju. Priča o Marakudi smeštena je u doba praistorije, opisujući sina plemenskog poglavice, za koga se može reći da nije najsposobniji borac, pogotovo ukoliko se uporedi s njegovom sestrom Vesnom. Crtani film je s mnogo humora i zabave, a glasove je pozajmila i raznolika ekipa profesionalaca među kojima dvoje glumaca, Brankica Sebastijanović i Uroš Jovčić, kao i muzičar Marko Kon.