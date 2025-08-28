Slušaj vest

Pevač Eros Ramacoti kreće u februara naredne godine kreće na svetsku turneju, a jedna od stranica biće i Srbija. Nastup u Beogradu je planiran 26. aprila 2026. godine u Areni, u organizaciji Skajmjuzika.

Ramacoti, jedan od najpoznatijih italijanskih muzičkih izvođača, vraća se na scenu posle trogodišnje pauze sa novim singlom "Moj omiljeni dan", objavljenim istovremeno na italijanskom i španskom jeziku. Nova pesma najavljuje njegov predstojeći album, koji se očekuje do kraja godine, a nastao je u saradnji sa producentom Mičeleom Kanovom i timom muzičara među kojima su i Calcutta, Tommaso Paradiso i Angelina Mango.

Muzička ikona čija karijera traje više od četiri decenije objavila je do sada 16 albuma i održala brojne svetske turneje, a njegove pesme zabeležile su više od pet milijardi strimova.

Najpoznatiji je po hitovima "Cose della vita", "Piu bella cosa" i "Se bastasse una canzone". U sklopu nove turneje Ramacoti će obići tri kontinenta, Evropu, Severnu i Južnu Ameriku, sa ukupno 57 koncerata u 30 zemalja, među kojima je i Srbija, navodi se u saopštenju Menarta. Turneja će takođe označiti dugoočekivani povratak Erosa Ramacotija na italijanske stadione. Pored gradova poput Udina, Milana, Rima, Napulja, Mesine i Barija, dodatni pečat ovom muzičkom spektaklu daje i najava koncerta na Torinskom Allianz stadionu, domu fudbalskog kluba Juventus. Eros će postati prvi izvođač koji će održati koncert na ovom stadionu, koji se time po prvi put upisuje na mapu velikih koncertnih destinacija.

