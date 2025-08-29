Slušaj vest

Jedan od najočekivanijih dokumentaraca godine - "Čovek lavina" - premijerno je prikazan na Filmskom festivalu Herceg Novi, koji se održavao od 23. do 29. avgusta. Film posvećen legendarnom bubnjaru Dragoljubu Đuričiću režirala je Slobodanka Radun, u produkciji Jasmine Karajlović i Karla Kalezića.

Dragoljub Đuričić Foto: Đorđe Družetić



Dokumentarac donosi snažan, emotivan i dinamičan portret muzičara koji je obeležio epohu ne samo kao umetnik već i kao simbol otpora, energije i autentičnog izraza.

Kroz arhivske snimke, lične priče i muzičke segmente, film prati Đuričićev životni i umetnički put od detinjstva u Cucama, preko mladalačkih dana u Herceg Novom, uspona kroz najpoznatije bendove bivše Jugoslavije (Leb i sol, Riblja čorba, Ju grupa), pa sve do njegovog učešća u građanskim protestima devedesetih i stvaranja Balkanske lavine, prve regionalne perkusionističke grupe.

Plakat filma Foto: Promo



Đuričić je bio više od muzičara - bio je pokret, ideja, lavina. Film otvara prostor za prisećanje, ali i ponovno prepoznavanje njegovog značaja za muzičku i društvenu scenu regiona.



- Ovo nije samo film o muzici već o čoveku koji je svojim ritmom budio ljude - poručuje rediteljka Slobodanka Radun.

"Čovek lavina" je sniman na lokacijama koje su obeležile Đuričićev život i karijeru, a kroz razgovor s njegovim prijateljima, kolegama i članovima porodice pruža gledaocima priliku da upoznaju čoveka iza bubnjeva, emotivnog, strastvenog, često neshvaćenog umetnika, čija je harizma i danas inspiracija mnogima.

Foto: Mondo/Stefan Stojanović



Autorsku ekipu čine direktor fotografije Đorđe Družetić, montažer Uroš Timotijević, dizajner zvuka Slobodan Mihajlović. Koordinator produkcije i PR je Sonja Todorović Šegrt.