Košarkaš Boban Marjanović ne treba da brine šta će u životu raditi nakon završetka sportske karijere, u zasluženoj penziji. U Srbiji je nedavno snimao seriju "Robin Hud".

Bobi Marjanović Foto: Phillip Faraone / Getty images / Profimedia

Marjanović tumači lik Droga. Kao desna ruka Gaja od Gisborna, on je impozantan i zastrašujući dželat, čija sama veličina i mirnoća ulivaju više straha nego bes većine muškaraca. Poslednjih godina ostvario je nekoliko uloga na filmu, a dobar je i kao di-džej.

Bobi živi kao sav normalan svet

Boban Marjanović na traktoru Foto: Printscreen

Čuveni Bobi postao je miljenik Holivuda i najpoznatiji je svakako po rolama u ostvarenjima "Hustle" i "Džon Vik 3". Uloga čudnog kino-operatera Mila pripala je proslavljenom košarkašu u američkom filmu "Hitwoman", koji se snimao u Beogradu. Njegova premijera očekuje se do kraja godine.

Happy Gilmore 2
Boban Marjanović Foto: Netfliks

Na Netfliksu mu uskoro izlazi "Happy Gilmore 2", koji je radio sa Adamom Sendlerom.

