Slušaj vest

Legenda domaćeg glumišta Nebojša Glogovac rođen je na današnji dan 1969. godine u Trebinju. Njegovu blistavu karijeru prekinula je borba sa rakom pluća, nakon koje je preminuo 9. februrara 2018. godine u bolnoici.

Glumca je bolest odnela za samo mesec dana. Agresivan kancer koji se “rodio” u njegovim plućima, brzo je matastazirao, te napao i njegovu jetru zbog čega nije mogao da se operiše, uprkos svim naporima lekara.

Nebojša Glogovac u predstavi Hamlet Foto: Nenad Petrović

Borba do kraja

Već na prvom pregledu saznao je da je bolest u poodmakloj fazi. Ipak, želeo je da se bori. Pomoć je potražio od čuvene doktorke u Nemačkoj, gde se podvrgnuo detaljnim analizama koje traju pet dana. Međutim, već posle trećeg saznao je zastrašujuću vest - da neće uspeti da se izleči.

Nebojša Glogovac portret Foto: Aleksandar Jovanović

- Bolje da ova dva meseca provedete s porodicom - rečeno mu je u Nemačkoj.

Odmah se vratio u Srbiju kako bi poslednje trenutke bio sa suprugom i troje dece. Ipak, ni tada nije želeo da se tako lako preda, već se lavovski borio.

Foto: Zorana Jevtić, Damir Dervišagić

„To je bilo nekoliko sati pred Nebojšinu smrt. Tog popodneva, tog četvrtka, on je bio podosta u lošem stanju. Trebalo je da primi i drugu hemioterapiju. Uz njega je bila njegova supruga Milica. Ona je bila stalno sa njim. Sve vreme. I ja sam bio sa njim. Smestili smo ga u krevet i nismo tada mnogo pričali. Sestre su mu priključile terapiju i ja sam otišao. Oko osam uveče Milica nam se javila. Kaže nam: ‘Dobro je podneo terapiju, čak se i šalio sa mnom…’ U petak oko dva po ponoći… Bolest je bila jača. Nagla. Za mesec dana ga nam je uzela“, ispričao je Nebojšin otac.

Bogata karijera

Svoju bogatu karijeru započeo je 1987. godine, ulogom u seriji "Bolji život", u kojoj je glumio Bobinog školskog druga.

Prvi put je igrao na filmu 1994. godine, kada je oživeo lik Fadila, vojnika JNA u ratnoj drami "Vukovar, jedna priča". Film "Ubistvo s predumišljajem" doneo mu je prvu glavnu ulogu na filmu, a uloga Bogdana, Srbina iz Hrvatske koji je ranjen u ratu, donela mu je nagradu "Car Konstantin" na Filmskom festivalu u Nišu.

Pogledajte u galeriji fotografije iz bogate filmografije Nebojše Glogovca:

1/6 Vidi galeriju Filmske uloge Nebojše Glogovca Foto: Printscreen/RTS, Kurir TV, Printscreen/Youtube

Publika ga pamti i po filmovima "Nebeska udica", "Munje", "Bumerang", "Država mrtvih", "Kad porastem biću Kengur", "Klopka" za koju je dobio nekoliko nagrada na međunarodnim festivalima širom sveta, kao i u serijama "Vratiće se rode", "Moj rođak sa sela", Vojna akademija", "Žene sa Dedinja" i "Ravna Gora". Svoju poslednju ulogu pred kamerama odigrao je u filmu "Južni Vetar", gde je oživeo lik Goluba, ali premijeru nije dočekao.

Dobitnik je brojnih priznanja među kojima se izdvajaju Car Konstantin za najbolju mušku ulogu u filmu "Ubistvo s predumišljajem",Dobričin prsten, Sterijina nagrada, nagrada Zoran Radmilović....

Nevojša Glogovac u filmu Južni vetar Foto: Promo

Reči zbog kojih je Srbija plakala

U moru uloga ovog izvanrednog dramskog umetnika, izdvaja se rola sveštenika u seriji "Moj rođak sa sela", gde je otpevao pesmu "A što ti je, mila kćeri" u sceni ispovedanja starice koja je na samrti.

U njoj, Glogovac razgovara sa staricom o životu i smrti:

"Bilo mi je lepo".

"To je samo putovanje. Svi ćemo mi tamo", odgovorio joj je on.

"Kako znate?"

"Verujem, majko. Tako znam".

"Da li biste hteli nešto da mi otpevate? Ali ne crkveno... Nešto o mladosti".

Nebojša Glogovac i Vojin Ćetković u seriji Moj rođak sa sela Foto: Printscreen

Nakon ovih reči Glogovac je zapevao stihove pesme "A što ti je mila kćeri", koji su rasplakali celu Srbiju. U pitanju je narodna pesma koju je otpevala Silvana Armenulić, a pre nje je izvela Radmila Dimić.

"A što ti je, mila kćeri, jelek raskopčan? S kime si se zavadila, ubio te dan?" "Ne karaj me, majko mila, san je tome kriv; mladost bujna lako vara i osećaj živ. Zaspala sam tiho, mirno, devojačkim snom, a u snu mi doš'o dragi, mio srcu mom. Pružio mi vrele usne, da ih ljubim ja, a u nedra ruke pruža da se poigra. Pusti mene, mlado momče, da ja mirno spim. Iskopneću, poludeću, ne igraj se s tim! Zaspala sam tiho, mirno, buran beše san, na grud'ma mi pršte jelek slabo izatkan."

Nakon Glogovčeve smrti ustanovljena je nagrda sa njegovim imenom. Dramski umetnikpočiva u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu.

Bonus video: Dodela nagrade Nebojša Glogovac