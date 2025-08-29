Slušaj vest

Glumac Kevin Spejsi pojavio se na Venecijanskom filmskom festivalu kako bi predstavio svoj prvi rediteljski film posle 21 godine, dve godine nakon što je oslobođen optužbi za seksualno uznemiravanje.

U 66. godini predstavio je trejler za niskobudžetni naučnofantastični film „Holiguard Saga – Portal sile“, na kojem je sarađivao sa Dolfom Lundgrenom i Erikom Robertsom.

Kevin Spejsi nasmejan u Veneciji:

Međutim, organizatori festivala ogradili su se od same prezentacije. Projekat je nastao u saradnji sa ruskim producentom Vladimirom „Ladom“ Ohotnjikovim, koji je u Sjedinjenim Američkim Državama pod optužnicom za navodnu prevaru sa kriptovalutama.

Ipak, producentkinja Elvira Paterson-Gavrilova opisala je film kao hrabar i inspirativan projekat o snazi i unutrašnjem sukobu. Kritičari, međutim, sumnjaju da baš ovaj film može vratiti Spejsiju narušenu reputaciju.

Izbačen iz serije Kuća karata zbog optužbi za seksualno uznemiravanje

Nakon što je 2017. izbačen iz serije „Kuća od karata“ (House of Cards) zbog optužbi za seksualno uznemiravanje, koje je negirao, Spejsi je u međuvremenu oslobođen krivice na sudovima u Njujorku 2022. i Londonu 2023. godine. Sada, u 65. godini, zahvaljujući nagradi Fondacije „Bolji svet“ (Better World Fund), glumac se obratio javnosti.

Kevin Spejsi Foto: Joe Martinez / PictureLux / Profimedia

Na ceremoniji koja nije deo zvaničnog programa Kanskog festivala, a koji je održan u maju ove godine, Spejsi je održao gotovo desetominutni govor, koji su mnogi okrakterisali kao skandalozan zbog ponosa u glasu nakon svih skandala u koje je bio upleten.

„Iz ovih izazovnih godina izlazim ne ogorčen, ne ljut, ne pun mržnje, već prisutniji, puniji ljubavi, razumevanja i opraštanja nego ikada u životu“, rekao je pred publikom.