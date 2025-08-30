Slušaj vest

Glumac Slavko Sobin bio je gost Sarajevo film festivala, čije je glavni sponzor UNIQA osiguranje, na kome je predstavio svoj novi film "Preživela zemlja" ("Surviving Earth") rediteljke srpskih korena Thee Gajić. Prvi put u nekoj stranoj produkciji igra glavnu ulogu, i to na engleskom. Za TV Ekran on otkriva kako je bilo snimati film u Engleskoj, ali i šta je novo radio od projekata u Srbiji.

Ne radite prvi put film s nekom stranom produkcijom. Šta možete da nam otkrijete o filmu "Preživela zemlja"?

- Igram Srbina koji govori engleski pa nije bi opterećenja oko izgovora. Uloga Vlada je ostvarenje mojih snova. Malo sam se zasitio rola u inostranstvu gde prođem kroz nekoliko kadrova i posle me neko ubije. Nadam se da će se dopasti publici i da ćemo film videti uskoro i u Srbiji.

Ko je krivac što ste dobro naučili engleski?

- Majka Mirjana. Ona je profesorka stranih jezika i ima i svoju školu u Splitu. Engleski sam počeo da učim sa šest godina. Studirao sam i živeo u Los Anđelesu od 18. do 22. godine.

Kako izgleda sistem studiranja u Americi?

- Imali smo malo više glume pred kamerom. Baza je i tamo pozorište i dramski tekst. Dve decenije nakon diplomiranja mogu reći da sam tamo naučio neke osnove i upoznao sebe. Međutim, bolji glumac sam postao kroz rad u pozorištu, na televiziji i filmu.

U filmu svirate harmoniku?

- Ne sviram. Isto sam i ja pomislio kad sam dobio ulogu. Vlad svira zapravo usnu harmoniku. Sreća da je taj instrument mnogo lakše naučiti. U Engleskoj je harmonika zapravo usna harmonika.

Ko je Vlad?

- Lečeni narkoman koji je uspeo da se oporavi i živi u Bristolu. Pobegao je od rata i ostavio porodicu u Srbiji. Rediteljka je htela da napravi film u kom se bivši zavisnik ne gleda kao ološ, nego kao čovek kome je teško da se rehabilituje u društvu. Njegove odluke su pogrešne, ali mu je srce puno ljubavi. U Bristolu se pročulo da se radi film o Vladu. On je bio legenda. Rediteljka je radila film o svom ocu.

Da li vam je to bio teret?

- Bio mi je teret jer igram rediteljkinog oca. Znao sam da ona ima određenu sliku kuda ide i kako vodimo lik, a opet sam imao slobodu da stvorim svog junaka. Fizički ne ličim na njenog oca. Njena želja je bila da ispriča za nju veoma važnu priču.

Snimali ste u Srbiji seriju "Tunel".

- Dobio sam epizodnu ulogu i poziv od Miloša Avramovića. Snimao sam dve nedelje. Svidela mi se uloga. Pojavljujem se u dve epizode i svašta sam dobio priliku da odigram.

Da li vas iznenadi kad vas reditelj pozove bez kastinga?

- Ne. Iznenadim se kad me reditelj neće (smeh). Nemam problem da izađem na kasting. Svaki reditelj bi trebalo da radi kasting jer svašta može da otkrije. Mislim da sam dovoljno radio u Srbiji i da mi se može ponuditi uloga. S Milošem sam radio kasting za "Južni vetar". Nisam tada mogao da prihvatim ulogu zbog zauzeća. I sada su mi izašli u susret s terminima. Lepo je kad vidite da je reditelju stalo da vas ima u projektu.

Sada ste ušli u najbolje godine?

- Imam još jedno 30 godina glume. Ušao sam u najbolje godine. Nude mi se razne uloge. Neke velike izmaknu mi zamalo. Imam još taj jedan korak koji želim da pređem, ali mislim da sam na dobrom putu. Hteo bih da pričam ovakve priče kao u filmu "Preživela zemlja".

Imate li ambicije da budete producent?

- Ne bih umeo da radim taj posao. Ne znam ni tablicu množenja. Znam samo da radim sa emocijama.