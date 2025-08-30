Slušaj vest

Limenka teatar fest u prvom planu ima pitanja ekologije i reciklaže, ali je karakterističan i po tome što ideju o decentralizaciji praktikuje na najkonkretniji mogući način - seobom festivala od grada do grada, tokom dosadašnje tri godine održavanja. Nakon Novog Sada, Sombora i Kikinde, festival se spušta do Kruševca, gde će publika od 3. do 7. septembra moći da pogleda 11 predstava iz osam zemalja. O tome koliko ovaj festival znači za sam grad, tamošnju pozorišnu scenu i planovima za veliki jubilej, razgovarali smo sa upravnikom Kruševačkog pozorišta Branislavom Nedićem.

Limenka teatar fest Foto: Vladimir Veličković



Limenka teatar fest ove godine stiže u Kruševac, odakle je i inicijalno potekla pozorišna aktivnost osnivača ove manifestacije, Novice Pavličića. Šta za vaše pozorište znači održavanje ovog festivala?

- Pozorište za decu, u svojoj suštini, ima cilj da decu podučava da kritički razmišljaju, to jest svojom glavom, da osećaju i da razumeju sva svoja osećanja i, kao kruna svega - ima zadatak da podučava. Smatramo da je ekološka svest danas bitnija više nego ikad i da je važno da se od malih nogu deca uče o zaštiti životne sredine u opštem smislu, kao i o zaštiti svog okruženja. Mislimo da Limenka teatar fest otvara upravo ta vrata i zbog toga je važna manifestacija za Kruševac. Takođe, tu je jedinstvena prilika za najmlađu publiku da pogleda predstave iz regiona i sveta uopšte, za šta možda ne bi imali priliku bez ovog festivala i angažmana njegovih kreatora. Da sumiramo, značaj Limenka teatar festa za Kruševačko pozorište je dvojak.

Foto: Vladimir Veličković



Koliko je samo Kruševačko pozorište okrenuto repertoaru za decu preko godine?

- Kruševačko pozorište ima veoma aktivnu dečju pozorišnu scenu i u toku godine proizvede najmanje jednu dečju predstavu. Tu su i naši festivali dečjih predstava Kruška, potom se, kada uslovi to dozvole, organizuju mini-revije dečjih predstava kada god bude raspusta, negde oko Sretenja i oko Vaskrsa. Često se organizuje i revija predstava posvećena ponovnom polasku u školu. Kruševačko pozorište ima potrebu već duže vreme da oformi nezavisno dečje pozorište, i nadamo se da ćemo u doglednom periodu to i uspeti.

Važan segment Limenka teatar festa je i decentralizacija. U tom smislu, koliko Kruševačko pozorište ima potencijal da dopre do publike iz drugih gradova naše zemlje i koliko razmišljate u tom smeru, nevezano za sam festival?

Kruševačko pozorište ima veliki potencijal za dopiranje do publike iz drugih gradova naše zemlje i taj potencijal ostvaruje putem gostovanja, razmene i festivala - onih koje organizujemo i onih na kojima učestvujemo, tako da se, u toku jedne pozorišne sezone, konstantno razmišlja o tom dometu prema publici iz drugih gradova.

Foto: Muzej grada Beograda



Kakvi su vam planovi za novu sezonu?

- U 2026. godini, Kruševačko pozorište slavi veliki jubilej - 80 godina od osnivanja. Tako značajan jubilej planiramo da obeležimo radom na nekoliko važnih predstava, i ostvarimo saradnju sa značajnim rediteljima i autorima. Plan je da angažujemo reditelje koji su ostavili izuzetan trag svojim radom u našem pozorištu. Nebojša Bradić će raditi dramu nastalu po delima velikog srpskog pisca Ive Andrića, kao i Snežana Trišić, koja će raditi po savremenim uspešnim domaćim piscima. Nebojša Bradić je već ostvario veliki uspeh radom na klasicima. Režijom i dramatizacijom Andrićeve "Proklete avlije" ostvaren je izuzetan uspeh. Predstava je igrana preko 150 puta, osvojila je puno nagrada, između ostalih i Sterijinu nagradu za najbolju predstavu. Snežana Trišić je poslednjih godina režirala uspešne predstave kao što su "Animals" po tekstu Uglješe Šajtinca, "Za sada je sve OK", nastalu kao zajednički autorski projekat Nataše Rajković, Snežane Trišić i glumaca pomenute predstave i "Režim ljubavi", rađenu po tekstu Tanje Šljivar. Predstave su učestvovale na svim relevantnim festivalima u zemlji i pritom osvajale nagrade. Planiran je i rad na predstavi u režiji kućnog reditelja, Vladimira Popadića, kao i na prigodnoj novogodišnjoj predstavi. Ukoliko finansije dozvole, planirana je i koprodukcija s Narodnim pozorištem Priština-Gračanica i s Nikšićkim pozorištem. Budući da smo ostvarili značajne uspehe i u domenu produkcije dečjih predstava, planiramo da u 2026. godini proizvedemo još najmanje jednu dečju predstavu sa ambicijom da i nova dečja predstava niže uspehe kao što je to bio slučaj s "Hrabrom krojačicom" u režiji Marka Torlakovića, a po tekstu Jelene Paligorić Sinkević.

U društvu Marka Torlakovića i Branka Kockice Foto: Kurir



A festivali koje ste već pomenuli?

- Svakako, u planu je Festival predstava za decu Kruška, za koji se planira da postane takmičarskog karaktera i da se podigne na internacionalni nivo, Zatim Milijini dani, posvećeni preminulom prvaku Kruševačkog pozorišta Miliji Vukoviću. Imamo izuzetna očekivanja i velike ambicije da naš jubilej bude u znaku velikih uspeha, a dosadašnju istoriju našeg pozorišta skupićemo i objaviti u prigodnoj monografiji.

Na otvaranju spomenika Radmili Živković Foto: Kruševačko pozorište

Kruševačko pozorište je iznedrilo i mnoga poznata pozorišna imena. Na koje umetnike iz ovog grada i rad s njima ste posebno ponosni?

- Celu jednu sagu o glumačkim veličinama priča naš Trg glumaca sa svojim bistama i prozorima sećanja. To je projekat na koji smo posebno ponosni. Međutim, sva tadašnja pozorišna imena i sva sadašnja i buduća posedovala su i još poseduju snagu da se sama podignu do glumačkih veličina; pozorište je tu više kao poligon koji glumcima pruža šansu da se uzdignu, što su oni učinili, a neki to još uvek čine.