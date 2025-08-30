Slušaj vest

Beogradska filharmonija obavestila je kolege, filharmonijsku publiku i srpsku javnost da je šef dirigenata  Gabrijel Felc iznenada preminuo 29. avgusta 2025. godine u Univerzitetskoj bolnici u Esenu.

Pre samo dve godine, Felc je sa uzbuđenjem govorio o tome kako ga je Beograd očarao i koliko ima velike planove za budućnost. U intervjuu za Kurir koji je dao 2023. godine nije štedeo hvale za srpsku prestonicu:

"Beograd je moj drugi dom, jer u njemu živim godišnje minimum dva i po meseca. To je dug period, zapravo, kad malo razmislim. Imam svoja omiljena mesta koja obilazim stalno, čak imam i svoju rutu gde trčim. Jednostavno rečeno, ovde imam svoj život koji je organizovan jako lepo. Nije loše, neću se žaliti, zapravo mi se sviđa.  Obećao sam srpskoj kulturi, narodu i njegovoj gostoprimljivosti da ću naučiti srpski jezik", govorio je Felc.

gabrijel-felc-uci-srpski.jpg
Foto: Marko Djokovic

On je tada pričao i koliko je zadovoljan svojom karijerom koju je brižljivo negovao više od tri decenije:

"Sve ide onako kako treba. Imam ambicije, ali nisam u fazi gde se grabim i govorim: "Moram to da imam." Imao sam neverovatan život kao dirigent, proputovao sam mnogo zemalja i radio s različitim orkestrima. Putovao sam oduvek. Počeo sam svirajući klavir u Nemačkoj, pa sam postao dirigent, zatim sam dobio priliku da vodim velike orkestre. Beogradska filharmonija je moj četvrti veliki orkestar i srećan sam zbog toga što sam ovde", rekao je.

Šta je sve Gabrijel govorio, pogledajte u intervjuu klikom ovde BEOGRAD JE POSTAO MOJ DRUGI DOM: Šef dirigent Beogradske filharmonije Felc o planovima, kako je naučio srpski, ali i TASOVCU

Ne propustiteKulturaUmro šef dirigenata Beogradske filharmonije Gabrijel Felc
Gabriel Feltz
KulturaFILHARMONIJSKI PODUHVAT: Gabrijel Felc vodiće publiku U BERLIN, dok će ZVEZDA KONCERTA biti proslavljeni fagotista Nenad Janković
felc-i-nesa.jpg
KulturaSTAJAĆE OVACIJE ZA FILHARMONIJU, GABRIJELA FELCA I SONOKA KIMA: Sinoć održan jedan od najupečatljivijih događaja koncertne sezone
sonok-kim.jpg
Pop kulturaOSTAJE DO 2025. GODINE: Šef-dirigent Gabrijel Felc potpisao novi ugovor sa Beogradskom filharmonijom!
image00005.jpg
Pop kulturaSPEKTAKL ZA KRAJ FILHARMONIJSKE SEZONE! Muzičari PREKINULI koncert i zasvirali rođendansku pesmu šefu Felcu! A od Tasovca MAJICA
-mdj261694.jpg