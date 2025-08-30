Slušaj vest

Beogradska filharmonija obavestila je kolege, filharmonijsku publiku i srpsku javnost da je šef dirigenata Gabrijel Felc iznenada preminuo 29. avgusta 2025. godine u Univerzitetskoj bolnici u Esenu.

Pre samo dve godine, Felc je sa uzbuđenjem govorio o tome kako ga je Beograd očarao i koliko ima velike planove za budućnost. U intervjuu za Kurir koji je dao 2023. godine nije štedeo hvale za srpsku prestonicu:

"Beograd je moj drugi dom, jer u njemu živim godišnje minimum dva i po meseca. To je dug period, zapravo, kad malo razmislim. Imam svoja omiljena mesta koja obilazim stalno, čak imam i svoju rutu gde trčim. Jednostavno rečeno, ovde imam svoj život koji je organizovan jako lepo. Nije loše, neću se žaliti, zapravo mi se sviđa. Obećao sam srpskoj kulturi, narodu i njegovoj gostoprimljivosti da ću naučiti srpski jezik", govorio je Felc.

Foto: Marko Djokovic

On je tada pričao i koliko je zadovoljan svojom karijerom koju je brižljivo negovao više od tri decenije:

"Sve ide onako kako treba. Imam ambicije, ali nisam u fazi gde se grabim i govorim: "Moram to da imam." Imao sam neverovatan život kao dirigent, proputovao sam mnogo zemalja i radio s različitim orkestrima. Putovao sam oduvek. Počeo sam svirajući klavir u Nemačkoj, pa sam postao dirigent, zatim sam dobio priliku da vodim velike orkestre. Beogradska filharmonija je moj četvrti veliki orkestar i srećan sam zbog toga što sam ovde", rekao je.