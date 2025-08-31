Marija Jelić donela operu i u Luku Beograd: Publika uživala u najlepšim arijama i duetima Verdija i Pučinija
Sopran Marija Jelić nastupila je subotu veče u okviru koncerta "Opera na otvorenom" u Luci Beograd i povela publiku na muzičko putovanje kroz najpoznatija dela italijanske opere.
Uz našu umetnici nastupili su tenor Dario di Vjetri i dirigentkinja Izabela Ambrozini, uz pratnju Srpskog simfonijskog orkestra. Publika je imala priliku da uživa u najlepšim arijama i duetima Verdija, Pučinija, Leonkavala i Maskanjija. Na repertoaru su se našle numere poput "Nessun dorma", "E lucevan le stelle", "Vesti la giubba", "Vissi d'arte", kao i dueti iz opera "Kavalerija rustikana" i "Travijata". Umetnici su nagrađeni glasnim aplauzom publike.
Sopran Marija Jelić je jedna od naših najistaknutijih operskih umetnica koja često nastupa u inostranstvu, nedavno je bila u Japanu, Italiji, Severnoj Makedoniji, Crnoj Gori.