Slušaj vest

Sopran Marija Jelić nastupila je subotu veče u okviru koncerta "Opera na otvorenom" u Luci Beograd i povela publiku na muzičko putovanje kroz najpoznatija dela italijanske opere.

Opera u Luki Beograd
Tenor Dario di Vjetri Foto: M.M./ATAIMAGES

Uz našu umetnici nastupili su tenor Dario di Vjetri i dirigentkinja Izabela Ambrozini, uz pratnju Srpskog simfonijskog orkestra. Publika je imala priliku da uživa u najlepšim arijama i duetima Verdija, Pučinija, Leonkavala i Maskanjija. Na repertoaru su se našle numere poput "Nessun dorma", "E lucevan le stelle", "Vesti la giubba", "Vissi d'arte", kao i dueti iz opera "Kavalerija rustikana" i "Travijata". Umetnici su nagrađeni glasnim aplauzom publike.

Marija Jelić
Marija Jelić Foto: Danilo Pavlović

 Sopran Marija Jelić je jedna od naših najistaknutijih operskih umetnica koja često nastupa u inostranstvu, nedavno je bila u Japanu, Italiji, Severnoj Makedoniji, Crnoj Gori. 

Ne propustitePop kulturaMARIJA JELIĆ O NASTUPU NA BELEFU: Presrećna sam što ću deliti scenu s Plasidom Domingom
kultura-plasido-marija-jelic-foto-nebojsa-babic-ap.jpg
KulturaPOVRATAK NA SCENU: Marija Jelić kao Aida, završila je ETF, a sada JURI NOVU DIPLOMU
marija-jelic-foto-vladimir-velickovic.jpg
KulturaMarija Jelić nastupila na Expo izložbi u Japanu: U Osaki se čule i srpske pesme
Marija Jelić
KulturaNAJLEPŠA LJUBAVNA PRIČA S BALKANA: Ko su bili Vladimir i Kosara zašto su završili kao ROMEO I JULIJA!
marija-jelic-foto-vladimir-velickovic-2.jpg

Marija Jelić i Jasmina Trumbetaš BELEF Izvor: Kurir