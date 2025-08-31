Slušaj vest

Belgrejd bir fest na Ušću završen je nastupom benda iz Pule Atomsko sklonište. Ljubitelji muzike i piva poslednje noći imali su prilike da uživaju u sjajnoj svirci Bruna Langera, a pre njih sve je dobro zagrejao sastav Leb i sol.

- Krajem 2025. biće 60 godina kako sam imao prvi javni nastup u Puli, u tadašnjem bioskopu "Beograd". Naredne godine slavimo pola veka Atomskog skloništa. Imam pojačalo staro 50 godina. Sve je kod mene staro. Drago mi je što sam večeras na Ušću. Puno mi je srce jer i dalje sviramo svim snagama - rekao je Langer za SE TV.

Festival je ove godine publici ponudio povratak u stari termin, novi koncept i besplatno pivo za sve posetioce. Na najimpozantnijoj bini dosad, na kojoj su pre samo dve nedelje koncert održali Gans en' rouziz, svirali su I-plej, Osvajači, Ortodoks Keltsi, Džoker aut, Riblja čorba i Brkovi. Nastup na Ušću otkazalo je nekoliko bendova, kao što su Nipl pipl, Buč Kesidi i Divlje jagode.

Organizator festivala, kompanija "Skaj mjuzik", saopštio je da su mnogi izvođači trpeli ozbiljne pritiske i pretnje.

- Svesni smo trenutne političke i društvene situacije, koja je donela mnogo tenzija i podela. Nažalost, mnogi izvođači danas trpe ozbiljne pritiske i pretnje, i potpuno razumemo i poštujemo odluke onih koji su iz tih razloga otkazali svoj nastup na ovogodišnjem festivalu - navedeno je u saopštenju i istaknuto da ne zameraju onima koji veruju da time šalju političku poruku.

- Belgrejd bir fest je bio i ostaće najveća podrška rokenrol muzici i svim muzičarima koji svojim talentom i stvaralaštvom inspirišu publiku. Žao nam je što su i izvođači, i publika, i sama muzika postali žrtve političkih previranja.