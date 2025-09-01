Slušaj vest

Jovan Janićijević Burduš, koji je umalo postao holivudska zvezda i igrao Don Vita Korleonea u kultnom filmu "Kum", završio je u zatvoru zbog saobraćajne nesreće u kojoj je poginuo njegov prijatelj, a ostatak života proveo je daleko od nekadašnje slave.

Sedamdesetih godina je bio jedno od najpoznatijih lica jugoslovenske kinematografije.

Popularnost mu je donela serija "Muzikanti", u kojoj je tumačio ulogu koja mu je obezbedila i nadimak. Serija je bila toliko gledana da su ulice bile puste dok se emitovala, a lik Burduša postao je deo pop kulture do te mere da je čak dobio i sopstveni brend vinjaka.

U jeku te popularnosti, stigao mu je poziv iz Los Anđelesa i obećano mu je da će od njega napraviti svetsku zvezdu.

Otišao je sa suprugom u Ameriku, obilazio kastinge i imao kontakte sa producentima, ali ubrzo je shvatio da obećanja nisu bila realna.

Iako mu je čak sugerisano da bi mogao da zaigra ulogu Don Vita Korleonea, projekat je preuzeo Frensis Ford Kopola, ulogu je dobio Marlon Brando, a istorija svetskog filma zauvek je otišla drugim tokom.

Nakon povratka u Jugoslaviju, Burdušev život se naglo preokrenuo. U vožnji sa prijateljima, pokušavajući da izbegne kamion, udario je automobilom u banderu. Nesreća je bila kobna i jedan od putnika je poginuo, a Burduš je završio iza rešetaka u Zabeli, gde je proveo godinu dana.

Kazna je, kako se tada govorilo, bila strogo sprovedena kako se ne bi pravile razlike zato što je reč o poznatom glumcu, prenosi Informer.

Posle izlaska iz zatvora, njegova karijera više nikada nije bila ista. Igrao je uglavnom manje uloge u filmovima i estradnim projektima, daleko od one slave kojom je živeo u svojim najboljim danima. Umro je u Beogradu 1992. godine, a njegova poslednja uloga bila je u filmu "Velika frka".

