Slušaj vest

"Nadam se da nisam naivan, ali ne bojim se posledica“, rekao je 52-godišnji glumac na konferenciji za novinare u Veneciji.

Džud Lo tumači Putina Foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Film u konkurenciji za Zlatnog lava

"The Wizard of the Kremlin", u režiji francuskog reditelja Oliviera Asajasa, takmiči se sa još 20 filmova za prestižnu nagradu Zlatni lav.

Filmska adaptacija istoimenog romana prikazuje Putinov uspon do pozicije predsednika Rusije. Priča je ispričana iz ugla mladog savetnika, koga igra Pol Dano. Iako je reč o izmišljenom liku, veruje se da je inspirisan stvarnim ruskim političarem Vladislavom Surkovom.

"Osećao sam se sigurno u rukama Oliviera i njegovog scenarija, znajući da će priča biti ispričana inteligentno, slojevito i obazrivo“, rekao je Lo.

"Nismo želeli kontroverzu radi same kontroverze. Putin je samo jedan od likova u široj priči. Nismo pokušavali da definišemo ništa konačno“, dodao je.

Intenzivne pripreme za ulogu

Pripremajući se za ovu zahtevnu ulogu, Džud Lo je priznao da se „zatvorio u mišju rupu“ i proučavao ogromnu količinu video materijala. Najveći izazov bio je, kako kaže, to što Putinovi javni nastupi vrlo malo otkrivaju o njegovoj pravoj prirodi.

Na pitanje da li mu je uloga donela i nešto pozitivno, Lo se našalio: „Naučio sam džudo.“ Ruski predsednik poznat je kao veliki ljubitelj te borilačke veštine.