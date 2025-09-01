Slušaj vest

Glumac Branko Cvejić, čuveni Lister iz “Porodičnog blaga” izgubio je životnu bitku 2022, a tri godine kasnije njegova supruga Vesna je sa očima punim suza govorila o njemu kao velikom glumcu i umetniku.

Udovica glumca Branka Cvejića, Vesna, istakla je da je sa glumcem život bio ispunjen uživanjem i zadovoljstvima, uprkos tome što mu je gluma bila na prvom mestu.

Branko Cvejić

- On je veliki kulturni radnik, posvećenik. On je obogatio moj život, ja sam dosadni profesor hemije bila na medicinskom fakultetu i bio je njegov život u kom sam ja plivala fantastično. Prosto imam dva života. Mi smo bili 57 godina zajedno. Ove godine idem na Hvar gde smo se upoznali i venčali. Imali smo bogat i ispunjen život. Ne ispunjen novcem, nego zadovoljstvima. To je bila ona vrsta života koja danas više ne postoji.

Glumcu je nedavno bio rođendan, a Vesna je tog dana otišla do njegove večne kuće, a prisećajući se tog momenta, emocije su samo navirale, te su joj oči bile pune suza.

- Nisam osoba od groblja, ne idem tamo, ali naravno tog dana sam otišla. Cveće koje sam mu kupila za grob je bilo plameno cveće, na veselje - rekla je Vesna sa očima punim suza. Mi imamo sina i ćerku, imam i unučiće, ali kao da ih nemam, previše su daleko, a ovi ovde beogradski me ne koriste onoliko koliko bih ja mogla da im pružim i koristim, jer deca tvrde da sam ja previše stroga i bilo mi je potrebno da imam decu koju ću da mazim i pazim.

Vesna Cvejić, supruga Branka Cvejića

Na pitanje kako je to biti supruga glumca, ona kaže:

- Supruga glumca je i lepo i ružno, zato što je taj glumac posvećen svom poslu. Moj muž je imao na prvom mestu Jugoslovensko dramsko pozorište koje je gorelo, pa se gradilo, pa su sledeća dva, tri mesta bila ispunjena drugim stvarima, pa tek onda porodica i deca. Decom sam se ja bavila, ona su doktori nauka. Nije mi to smetalo, ali mi sada, kada njega tri godine nema užasno smeta, što ja dalje nisam naučila da živim bez njega. Sada, tri godine kasnije mi je mnogo teže, nego u prvih godinu dana kada mi je bilo sve sveže. Sad znam da je amputirano pola mene. Nedostaje mi u svim trenucima. Voleli smo da primamo goste, bili smo gostprimivi, da idemo po kafanama, da putujemo zajedno. Decom se nismo bavili, on je išao na roditeljske sastanke, a pošto su deca išla u istu školu gde je i on išao, smatrala sam da bi on trebalo njima da se pozabavi. Jednom je bio na roditeljskom i rekao: “Sada sam bio i više nikad”, a onda sam ja rekla: “E, ja nikada”. Nismo išli ni on ni ja, a deca su se dobro iškolovala.

Iako je Branko bio posvećen glumi, nikada se nije libio kućnih obaveza, kaže njegova udovica.

Branko Cvejić

- Bila je podela poslova kod nas. Subota je bila njegov dan, obožavao je Kalenić pijacu, i tamo je ima čoveka za kobasicu, ženu za jaja, sir. Bio je dosta renesansna ličnost. Mešala sam mu se u posao, davala sugestije. Bila sam njegov veliki kritičar. On je zapravo umro radeći paralelno dve uloge, od koji je jedna bila glavna. On je govorio: “Ne, ja nemam snage za ovo, ne mogu ja to, a ja sam mu rekla: “Jesi li ti normalan, prvi put u životu imaš glavnu ulogu. Nisi igrao ni Hamleta, kralja Lira, ova uloga pisana je za tebe” - govorila je Vesna, prisećajući se kobnog trenutka kada je Branku pozlilo:

- On je došao kući sa te probe, pozlilo mu je, u 11 sati je prevezen u Hitnu pomoć, odakle više nije izašao. Moji bivši studenti su apsolutno sve ulagali da ga održe u životu i izleče. Umro je od sepse, 36 dana kasnije. Imao je on raznorazne operacije, a iz svih tih operacija je izlazio kao pobednik, ali iz ove nije. Svaki dan sam išla kod njega, svi su mi otvarali vrata. Poslednji put kad sam ga videla, on se topio preda mnom. Nije imao nikakav malignitet, ali kao da je imao, tako je sve izgledao. Uzela sam njegovu ruku da poljubim, a on se trgao i rekao: “Ja tebi treba da poljubim ruku”. To su bile poslednje dve rečenice koje smo razmenili.

Branko Cvejić

Najbolje uloge

Vesna je bila Branku najveća podrška, ali i kritičar. Volela je da ga savetuje, a obožavala je i njegove uloge u serijskim i filmskim ostvarenjima. Odigrao je preko 50 uloga, a njegova supruga ima favorite.

- Najbolje njegove uloge su bile u seriji “Dundo Maroje”, gde je on bio Petrunjela, a druga uloga je u seriji “Grlom u jagode” i “Jagode u grlu”, gde je još čini mi se bio bolji glumac.

(Kurir.rs/ Blic)

