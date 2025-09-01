Prvi kritike sjajne: Održana svetska premijera srpske koprodukcije "Kratko leto" na filmskom festivalu u Veneciji
Film „Kratko leto“ ruske rediteljke Nastije Korije, u produkciji srpske produkcijske kuće Art & Popcorn, u subotu 30. avgusta u Sali Perla premijerno je prikazan u takmičarskom programu „Dani autora“ na filmskom festivalu u Veneciji.
„Kratko leto“ donosi intimnu priču o sedmogodišnjoj Kaći uoči njenog polaska u školu, dok njeni baka i deka prolaze kroz krizu i nalaze se na ivici razdvajanja. U formi poetskog osvrta na detinjstvo, film pokušava da sagleda rusko društvo u vreme Drugog čečenskog rata i terorističkih napada 2004. godine.
Već su izašle i prve odlične kritike u internacionalnim medijima, a specijalizovani sajt Internacional Cinephile Society filmu je dodelio maksimalnih pet zvezdica, uz ocenu da je u pitanju „formalističko remek-delo u kojem priča postoji podjednako u pozadini koliko i u drami o odrastanju u njegovom središtu“. U tekstu koji potpisuje holandski kritičar i urednik sajta Mark fan de Klašorst, navodi se da „Korkijin autorski rukopis u vizuelnom oblikovanju filma deluje zaista majstorski, posebno u načinu na koji promišljeno i smireno orkestrira pojedine scene“, te da je ovo „zaista izuzetno filmsko ostvarenje, čija formalna preciznost nikada ne zasenjuje nežnost glavne junakinje, već na briljantan način ističe surovost njenog sveta“.
Film je nastao prema scenariju Nastije Korkije i Mihaila Buškova, a sniman je tokom avgusta i septembra 2024. godine u okolini Beograda, Bora, Perleza i na još nekoliko lokacija. Projekat je realizovan kao koprodukcija kompanija Tam Tam (Nemačka), Totem (Francuska) i Art & Popcorn (Srbija).
U glavnoj ulozi pojavljuje se ruska glumica Maja Pleskovič, koja živi u Beogradu, dok pored nje igraju poznati ruski glumac Aleksandar Feklistov, Jakov Karihaljin, Aleksander Karpušin, kao i srpski glumci Vesna Jovanović i Stojša Oljačić. Značajan deo filmske ekipe čine ruski emigranti, a u realizaciji su učestvovale i srpske umetnice – kostimografkinja Marija Janošević i dizajnerka filmske maske Jasmina Mina Lilić.
Nastija Korkija je rediteljka ruskog porekla sa nemačkom adresom. Diplomirala je filologiju na Moskovskom državnom univerzitetu, a filmsku režiju studirala na Moskovskoj školi novog filma kod Bakura Bakuradzea, kao i na Kubi u okviru EICTV master radionice Vernera Hercoga. Završila je i master studije dokumentarne režije u okviru DocNomads Erasmus programa, koji se odvija u saradnji univerziteta u Portugaliji, Mađarskoj i Belgiji.
Pre nego što je snimljen, film „Kratko leto“ je predstavljen na platformi When East Meets West na Tršćanskom filmskom festivalu, osvojio je dve nagrade i izabran za PopUp Film Residency u Parizu.
Film „Kratko leto“ dobio je podršku brojnih fondova iz Nemačke i Francuske, MEDIA Kreativna Evropa, kao i Filmskog centra Srbije i Programa filmskih podsticaja Republike Srbije. Producenti ovog ostvarenja su: Natalia Drozd, Andrea Schutte, Dirk Decker, Berenice Vincent, Miroslav Mogorović i Stefan Mladenović, koji je i izvršni producent filma.
Zvanična selekcija 22. Dana autora okuplja svetske premijere filmova nastalih u različitim kulturnim i geografskim okvirima, ali povezanih potrebom da progovore o vremenu u kojem živimo – vremenu obeleženom ratovima, krizama identiteta, migracijama i brzim tehnološkim promenama, ali i prožetom pobunom, sećanjima, željama i ljubavlju. Takmičarski program čini deset filmova koji zajedno stvaraju svojevrsni političko-emotivni atlas, povezujući Liban i Grčku, Italiju i Meksiko, Iran i Španiju, futurističku Keniju i Rusiju viđenu kroz uspomene onih koji su je napustili i nikada se nisu vratili.