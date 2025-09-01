Film „Kratko leto“ ruske rediteljke Nastije Korije, u produkciji srpske produkcijske kuće Art & Popcorn, u subotu 30. avgusta u Sali Perla premijerno je prikazan u takmičarskom programu „Dani autora“ na filmskom festivalu u Veneciji.

„Kratko leto“ donosi intimnu priču o sedmogodišnjoj Kaći uoči njenog polaska u školu, dok njeni baka i deka prolaze kroz krizu i nalaze se na ivici razdvajanja. U formi poetskog osvrta na detinjstvo, film pokušava da sagleda rusko društvo u vreme Drugog čečenskog rata i terorističkih napada 2004. godine.

Foto: Alina Lugmanova

Već su izašle i prve odlične kritike u internacionalnim medijima, a specijalizovani sajt Internacional Cinephile Society filmu je dodelio maksimalnih pet zvezdica, uz ocenu da je u pitanju „formalističko remek-delo u kojem priča postoji podjednako u pozadini koliko i u drami o odrastanju u njegovom središtu“. U tekstu koji potpisuje holandski kritičar i urednik sajta Mark fan de Klašorst, navodi se da „Korkijin autorski rukopis u vizuelnom oblikovanju filma deluje zaista majstorski, posebno u načinu na koji promišljeno i smireno orkestrira pojedine scene“, te da je ovo „zaista izuzetno filmsko ostvarenje, čija formalna preciznost nikada ne zasenjuje nežnost glavne junakinje, već na briljantan način ističe surovost njenog sveta“.

Foto: Alina Lugmanova

Film je nastao prema scenariju Nastije Korkije i Mihaila Buškova, a sniman je tokom avgusta i septembra 2024. godine u okolini Beograda, Bora, Perleza i na još nekoliko lokacija. Projekat je realizovan kao koprodukcija kompanija Tam Tam (Nemačka), Totem (Francuska) i Art & Popcorn (Srbija).

U glavnoj ulozi pojavljuje se ruska glumica Maja Pleskovič, koja živi u Beogradu, dok pored nje igraju poznati ruski glumac Aleksandar Feklistov, Jakov Karihaljin, Aleksander Karpušin, kao i srpski glumci Vesna Jovanović i Stojša Oljačić. Značajan deo filmske ekipe čine ruski emigranti, a u realizaciji su učestvovale i srpske umetnice – kostimografkinja Marija Janošević i dizajnerka filmske maske Jasmina Mina Lilić.

Maja Pleskovič Foto: Alina Lugmanova

Nastija Korkija je rediteljka ruskog porekla sa nemačkom adresom. Diplomirala je filologiju na Moskovskom državnom univerzitetu, a filmsku režiju studirala na Moskovskoj školi novog filma kod Bakura Bakuradzea, kao i na Kubi u okviru EICTV master radionice Vernera Hercoga. Završila je i master studije dokumentarne režije u okviru DocNomads Erasmus programa, koji se odvija u saradnji univerziteta u Portugaliji, Mađarskoj i Belgiji.

Pre nego što je snimljen, film „Kratko leto“ je predstavljen na platformi When East Meets West na Tršćanskom filmskom festivalu, osvojio je dve nagrade i izabran za PopUp Film Residency u Parizu.

Stefan Mladenović i Miroslav Mogorović Foto: Alina Lugmanova

Film „Kratko leto“ dobio je podršku brojnih fondova iz Nemačke i Francuske, MEDIA Kreativna Evropa, kao i Filmskog centra Srbije i Programa filmskih podsticaja Republike Srbije. Producenti ovog ostvarenja su: Natalia Drozd, Andrea Schutte, Dirk Decker, Berenice Vincent, Miroslav Mogorović i Stefan Mladenović, koji je i izvršni producent filma.