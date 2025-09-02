Slušaj vest

Marija Baksa bila je jedna je od najlepših jugoslovenskih i srpskih glumica. Mnogi su je zbog lepote i zavodljivosti upoređivali sa čuvenom Merilin Monro. Poznato je da su muškarci iz cele Evrope pokušavali da osvoje njeno srce, međutim, bezuspešno.

U Beograd je svojevremeno dolazio čuveni fotograf Angelo Frontoni, a u nju je beznadežno bio zaljubljen veliki producent grčkog porekla Ovidije Asonitis. Ovaj Grk je nekoliko puta prosio Baksu, koja ga je uporno odbijala. Ipak jedna osoba uspela je da osvoji srce lepe glumice, a radi se o biznismenu Milojku Veljoviću. Marija je uživala u srećnom braku s njim, a iz ljubavi su dobili i kćerku Taritu.

Marija Baksa Foto: Printscreen YouTube

Za njom su uzdisali mnogi muškarci, a o njenoj lepoti dugo je kružila i jedna legenda. Naime, muškarci su, navodno, sedili po kafićima i odgrizali komade stolova kada bi ona prolazila Jevremovom ulicom u centru Beograda. Spolja je bila nadmena i hladna, a iznutra − prava misterija. Uvek je bila u svedenim haljinama, ali je i takva uvek uspevala da zaseni sve žene oko sebe.

Luksuzan život u Italiji

Slikala se za italijanski časopis "Plejmen”, kao i za američko i italijansko izdanje "Plejboja". Novinari su nastojali da stvore neku vrstu rivaliteta između Marije Bakse i Bebe Lončar, još jedne glumice iz tog perioda koja je ostala upamćena kao jedna od najlepših Jugoslovenki šezdesetih i sedamdesetih godina. Na njihovu žalost, nisu uspeli. Iako su ih često poredili Beba i Marija su bile dva različita pojma. Marija je bila oličenje fatalne žene, dok je Beba bila smernija. Neosporno je da su obe glumice bile veoma lepe, što im je jedina zajednička osobina.

Marija Baksa Foto: Printscreen

Sedamdesetih godina Marija Baksa se seli u Italiju, u Rim. Njena velika ljubav bila je arhitektura, zbog koje je i otišla iz Jugoslavije. Sa studijama je došla skoro do kraja, međutim nikad nije završila jer nije položila poslednja dva ispita.

Kako je ispričala početkom osamdesetih u jednom intervjuu, u Italiju je došla na nekoliko meseci s namerom da odradi praksu za arhitektonski fakultet, međutim često su je posećivali filmaši pa je na kraju potpisala trogodišnji ugovor s producentskom kućom slavnog Dine De Laurentisa. Tad je imala priliku da glumi s Linom Venturom, Čarlsom Bronsonom i Budom Spenserom.

Marija Baksa Foto: Printscreen YouTube

U Italiji je imala luksuzni stan, bavila se slikarstvom i trgovala antikvitetima, dok joj je gluma na kraju ostala samo ljubav iz mlađih dana. Želja da se vrati u Beograd joj se i ostvarila, vratila se i tu je i umrla 14. novembra 2019. godine u stanu u Kosovskoj ulici.

Brojni udvarači koje je odbijala

Naš fizičar dr Bogdan Maglić, priznao je da je bio u kratkoj vezi sa Marijom. Naime, bilo je to u, za njega, veoma teškom trenutku, kada je njegova karijera krenula nizbrdo. Marija ga je pozvala kod nje u Rim, a po rečima dr Maglića, taj kratak period sa Marijom pomogao mu je da vrati veru u sebe i ponovo nastavi sa svojim istraživanjima.

Najpoznatije uloge

Nakon što je kao dvadesetjednogodišnjakinja debitovala je u filmu "Svi bokseri idu u raj", usledile su uloge u ostvarenjima "Kiklop", "Mlad i zdrav kao ruža", gde je glumila sa Draganom Nikolićem, i "Davitelj protiv davitelja". Publika je gledala i u seriji "Kiklop" u kojoj zavodi Frana Lasića i Radeta Šerbedžiju, ali njenaslava nije ostala samo u granicama bivše Jugoslavije, već se proširila na evropski, pa i svetski nivo. Baksa je glumila i u italijanskim, kao i u američkim filmovima. Posle uloge u velikom holivudskom ostvarenju “Valačijevi papiri”, u kojem je igrala strastvenu zavodnicu, pored Čarlsa Bronsona, poredili su je sa Lanom Tarner i Avom Gardner.

