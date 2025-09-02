Slušaj vest

U holu Hartefakt kuće na Bulevaru despota Stefana 7 u Beogradu u četvrtak, 4. septembra, u 19.30 časova biće otvorena izložba "Ima mesta za sve" u okviru istoimene Hartefaktove kampanje. Fotografije velikog formata različitih marginalizovanih zajednica u Srbiji, smeštenih u scenu lifta, praćene su ličnim svedočanstvima učesnika i učesnica koja ukazuju na to da različitost ne sme da bude razlog isključivanja, već prilika za solidarnost.

Nedostatak ljubavi

- Rođena sam kao prvo žensko dete posle četrdeset godina - toliko željeno, a toliko nevoljeno od strane oca. Ceo život sam bila obeležena nedostatkom ljubavi i maltretirana. Kad sam bila mala, želela sam da sviram klavir i da završim školu za psihologa, ali sam dobijala odgovor da žensko dete nije za školu. U pedesetim godinama pronašla sam sebe i ono dete u sebi koje je "izgubljeno" pre trideset godina. Iako me i dalje osuđuju, ne osvrćem se više na to, gledam u budućnost i znam da - uprkos svemu - ima mesta i za mene u ovom surovom svetu, u kome nemoćni osuđuju one koje ne razumeju - svedoči Ana Stanišić, jedna od učesnica izložbe.

Foto: Anja Ivanović



Kroz kampanju Hartefakt želi da naglasi da je solidarnost između različitih etničkih grupa, LGBT osoba, mladih, nezaposlenih, starijih žena, socijalno ugroženih i drugih marginalizovanih grupa put ka ravnopravnijem društvu.



- Ova izložba simbolično pokazuje da u zajedničkom prostoru kao što je lift svi imaju svoje mesto, kao što svako od nas ima pravo na javni prostor, vidljivost i poštovanje. Lift, ali i drugi javni prostori, nisu mesta za distancu, već mesta gde se glasovi prepliću i grade međusobno poverenje. Ako naučimo da budemo zajedno u liftu, možda ćemo da naučimo da budemo zajedno i u društvu - izjavio je Aleksa Krstić iz Hartefakt instituta, koji je zajedno sa učesnicima radio na konceptu izložbe. Fotografkinja je Anja Ivanović, a grafička dizajnerka Jelena Milojević.

Foto: Anja Ivanović



Iz Hartefakta pozivaju da otvorimo oči, prepoznamo razlike i prihvatimo ih kao bogatstvo, a ne kao prepreku. Ističu kako se najveći značaj ove kampanje ogleda u tome što okuplja aktiviste i aktivistkinje iz različitih delova Srbije, različitih godina i zanimanja koji zajedno šalju poruku solidarnosti.

I predstava

Izložba se otvara neposredno pred izvođenje predstave "Sve dobre barbike" u Hartefakt kući. Ulaz na izložbu je slobodan, dok se karte za predstavu kupuju. Izložbu je moguće pogledati do kraja septembra u foajeu Hartefakt kuće.

Foto: Nata Korenovskaia