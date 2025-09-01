Slušaj vest

Slavni dirgent Zubin Mehta i veliki prijatelj Beogradske filharmonije, izjavio je suačešće povodom preranog odlaska filharmonijskog šefa-dirigenta Gabrijela Felca.

“Gabrijel Felc je bio divan kolega i muzičar. Šokiran sam njegovom iznenadnom smrću i upućujem njegovoj porodici svoje iskreno saučešće. Takođe su mi u mislima njegovi orkestri, naročito Beogradska filharmonija, koju je neizmerno inspirisao. Svima će nam veoma nedostajati”, napisao je Mehta.

Gabrijel Felc
Gabrijel Felc Foto: Marko Djokovic/Copyright: 2024. by Marko Djokovic. All rights reserved.

Takođe, Zubin Mehta je izrazio veliko žaljenje što ipak neće biti u prilici da održi koncert sa voljenom Beogradskom filharmonijom, zakazan za 27. oktobar 2025. Zbog trenutne nemogućnosti da se uputi na daleka putovanja, Mehta se odlučio da otkaže niz nastupa koji su bili planirani za naredni period.

Povodom bolnog gubitka i pretužnog odlaska šefa-dirigenta Gabrijela Felca, Beogradskoj filharmoniji se javljaju brojne kolege uz reči podrške i saosećanja. Među njima su muzičari Nemanja Radulović, Danijel Rajskin, Džon Akselrod, Hauard Grifits, Ksenija Sidorova, Bruno Merze, Maja Bogdanović, Nemanja Stanković, Olga Šeps, Eduardo Aladren i još mnogi muzičari, menadžeri, prijatelji, pretplatnici kao i novinari iz brojnih redakcija.

