Slušaj vest

Na 20. Mediteranskom pozorišnom festivalu Purgatorije u Tivtu, reditelj Narodnog pozorišta u Beogradu Veljko Mićunović osvojio je nagradu za najbolju režiju "Jagoš Marković". Stručni žiri nagradio je Mićunovića za režiju predstave "Contra mundum", u produkciji Centra za kulturu Tivat.

Foto: Nemanja Nikolić

U obrazloženju je, između ostalog, istaknuto da predstava u Mićunovićevoj režiji "na scenu donosi retko viđenu umetničku hrabrost - kreaciju koja ruši granice klasičnog teatra i pretvara ga u prostor imaginacije, snova i metafore", kao i da "Contra mundum" "nije samo pozorišno delo već snažna umetnička poruka o individualnosti, autentičnosti i borbi protiv konformizma". Prva dobitnica ovog priznanja bila je Tatjana Mandić Rigonat.

Scena iz serije "Poseta" Foto: Ustupljene fotografije