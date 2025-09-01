Slušaj vest

Na 20. Mediteranskom pozorišnom festivalu Purgatorije u Tivtu, reditelj Narodnog pozorišta u Beogradu Veljko Mićunović osvojio je nagradu za najbolju režiju "Jagoš Marković". Stručni žiri nagradio je Mićunovića za režiju predstave "Contra mundum", u produkciji Centra za kulturu Tivat.

xxxx-news1-nemanja-nikolic-copy.jpg
Foto: Nemanja Nikolić

U obrazloženju je, između ostalog, istaknuto da predstava u Mićunovićevoj režiji "na scenu donosi retko viđenu umetničku hrabrost - kreaciju koja ruši granice klasičnog teatra i pretvara ga u prostor imaginacije, snova i metafore", kao i da "Contra mundum" "nije samo pozorišno delo već snažna umetnička poruka o individualnosti, autentičnosti i borbi protiv konformizma". Prva dobitnica ovog priznanja bila je Tatjana Mandić Rigonat.

reka--river.jpg
Scena iz serije "Poseta" Foto: Ustupljene fotografije


Veljko Mićunović je rođen 1986. u Baru. Diplomirao je pozorišnu režiju na beogradskom Fakultetu dramskih umetnosti, u klasi profesora Egona Savina. Kao asistent režije sarađivao je s Jiržijem Menclom i Paolom Mađelijem. Kao kreator i reditelj potpisuje televizijsku seriju "Poseta".

