U Kulturnom centru Grad održava se drugo izdanje festivala Kvir zona, manifestacije posvećene kvir umetnosti. Od 1. do 7. septembra publiku očekuje bogat program izložbi, performansa, predavanja i filmskih projekcija. Ovogodišnja tema festivala "Umetnost otpora 2025" inspirisana je studentskim protestima u Srbiji i propituje pitanja autoriteta, političkih režima, društvene hijerarhije i kolektivnog otpora. Program okuplja autore i autorke iz Srbije, Slovenije, Hrvatske i Turske.

Foto: Promo



Danas, 2. septembra, publika će imati priliku da vidi autobiografski performans Daniela Petkovića (Dee Dee Void) "Čefurka", kroz koji on oslikava svoj put od malog "čefurskog" deteta do priznatog umetnika koji danas bitno utiče na slovenački kulturni pejzaž. ("Čefur/čefurka" je pogrdan slovenački izraz za dete doseljenika iz bivše Jugoslavije.)

Grupna izložba kojom počinje festival - "Pronađeno skladište" - traje do kraja nedelje i na njoj učestvuju umetnici i umetnice Nemanja Joković, Nevena Ostojić, Mihaela Vučinić i Andrea Medić. Izložba istražuje odnos prostora i identiteta, propitujući šta znači skladištiti, čuvati i ponovo pronalaziti tragove intimnog i kolektivnog sećanja. Radovi okupljeni u ovoj postavci bave se telom, rodnim ulogama i društvenim obrascima, otvarajući prostor za dijalog između ličnog i političkog.

Foto: Promo