Glumac Andrija Kuzmanović ovenčan je nagradom Srce Sarajeva za najboljeg glumca na 31. Sarajevo film festivalu i priznanjem za najboljeg glumca u Herceg Novom za ulogu u filmu "Jugo florida", rediteljskom debiju Vladimira Tagića. Film, koji je premijerno prikazan u glavnom takmičarskom programu SFF, čije je glavni sponzor UNIQA osiguranje, dočekan je ovacijama pred prepunom salom Narodnog pozorišta u Sarajevu. U emotivnoj drami o odnosu oca i sina, koji na putovanju starim automobilom pokušavaju da pronađu zajednički jezik i nadoknade izgubljeno vreme, Kuzmanović je ostvario jednu od svojih najintenzivnijih i najdubljih uloga do sada.

Andrija Kuzmanović na 31. Sarajevo film festivalu Foto: Boba Nikolić



- Hteo bih da kažem da je moj prvi pasoš iz Jugoslavije i drago mi je što sam svoju najvažniju filmsku nagradu dobio baš u Sarajevu. Ovo priznanje za mene ima neprocenjivu vrednost - poručio je glumac primajući nagradu.



Andrija Kuzmanović je plakao gledajući poslednjih pet minuta filma u Sarajevu s novinarima. Plakala je i publika jer je ovo priča o odnosu sina i oca koji umire.



- Veliki mi je pritisak jer ste mi prva publika. Bio sam poslednjih pet minuta s vama u sali. Video sam da pažljivo pratite film. Nisam dosad radio ovakve uloge. Nisam u njoj koristio svoje adute i prelazio preko prepreka. Kad nisam znao šta da radim, bio je tu Vlada. Veoma mi je bitna ova priča - rekao je Kuzmanović u suzama nakon novinarske projekcije.

Foto: Katarina Marčetić



Divan i intiman film ganuće srca svake porodicu na Balkanu. Andrija je umalo ostao bez ove uloge.

- Vlada Tagić je kod mene u telefonu memorisan kao Suzana. Nadimak je ostao od snimanja serije "Jutro će promeniti sve". Zvao me je i rekao: "Suzi, hoćeš li da dođeš na kasting za 'Jugo floridu' sutra u jedan sat?" Naravno, nisam došao na kasting. Izašao sam u grad prethodnu noć. Zvao sam ga da mu se izvinim. On je čekao pola sata i otišao. Rekao mi je da ću da igram cimera glavnog junaka. Molio sam ga da dođem na kasting. Vlada nije zaslužio da ga ispalim. Krenuli smo već tada da se pripremamo za tu ulogu. Hvala mu na prilici da igram Zorana. Prekoputa sebe sam imao Nikolu Pejakovića kao partnera. Vlada me je vodio da ne iskočim iz šina - otkrio je glumac.

Film Jugo florida Foto: Sense Production



Film prati priču o ocu i sinu koji, suočeni s bolešću i vremenom koje im izmiče, kreću na putovanje automobilom iz devedesetih, pokušavajući da pronađu ono što su propustili da kažu. Reč je o debitantskom filmu na velikom platnu, autorski intimnoj i precizno oblikovanoj drami, koja kroz jednostavnu formu odnosa oca i sina otvara složene teme emotivne udaljenosti, međugeneracijske tišine i potrebe za bliskošću. Film je nastao je po scenariju Milana Ramšaka Markovića, u saradnji s Tagićem. Pored Andrije, tu su i Nikola Pejaković, Hana Selimović, Jovana Stojiljković, Snježana Sinovčić Šiškov i drugi.



- Nisam imao nikad ovakvu tremu pred neku premijeru. Plakao sam gledajući kraj, i sad bih se isplakao. Čuješ da jedva govorim - priznaje Andrija za Kurir.

Andrija Kuzmanović na 31. Sarajevo film festivalu Foto: Boba Nikolić



On i reditelj su ostali bez očeva pre nekoliko godina.

- Moj tata bi mi sigurno rekao za film: "Ovo je super, sine." Mislim da je znao koliko ga volim. Dok neko ne ode iz tvog života, ne znaš koliko ti nedostaje. Mislim da sam se ovom ulogom ispisao iz mladih glumaca i ušao u srednjake. Sad me čekaju role očeva ili nekih ljudi koji ne žele da odrastu. Mislim da ću te najviše da igram - zaključio je Kuzmanović za Kurir.