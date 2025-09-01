Nostalgija za Vranjem okupila Vranjance u Beogradu
Zavičajno udruženje najpre kao klub, postoji od davne 1972. godine. Od tada do danas, o svim dešavanjima svedoči monografija, autora Vranjanca prof. dr Dragana Mikića.
U Vranju predstavljena monografija "Od kluba Vranjanaca u Beogradu do udruženja Žuto cveće (1972-2024)" Promocija monografije održana je u subotu u Kamernoj sali Pozorišta „Bora Stanković“ u okviru “Dana Vranja”.
Gradonačelnik Vranja dr Slobodan Milenković istakao je da je monografija delo od nemerljivog značaja za grad, i da se radi o “jednom od onih kapitalnih dela koja su zasigurno svedoci jednog vremena”.
“Bogata informacijama, fotografijama, detaljno opisujući, na trenutke i trnoviti put, od Kluba Vranjanaca, preko Udruženja Vranjanaca do „Žutog cveća“, ovo delo od nemerljivog značaja za naš grad, pripoveda o ogromnoj volji grupe ljudi koji nisu želeli da zaborave zavičaj, običaje i tradiciju svoga kraja. Ovo delo svedoči i o zlatnom vremenu vranjske privrede, koja je bila oslonac udruženja Vranjanaca u Beogradu i organizacija vranjskih večeri. Takođe, monografija nas vraća u setna vremena kada su vranjske večeri
bile jedna od najpopularnijih manifestacija u prestonici.Bile su to prestižne večeri sevdaha i meraka u Beogradu, tim pre jer su nastupala tada najzvučnija imena narodne muzičke produkcije. Od Usnije Redžepove preko Staniše Stošića do nadaleko poznatog Bakije Bakića sa svojim orkestrom. U okviru ovih večeri predstavljano je Vranje, kroz naš mentalitet, kulturu, sevdah i merak bez kojih ne možemo, kroz specifičnosti i osobenosti našeg karaktera. Na kraju, želeo bih da istaknem činjenicu da imamo izuzetnu saradnju sa Zavičajnim udruženjem Vranjanaca “Žuto cveće” i verujem da će tako biti i ubuduće. Lokalno rukovodstvo u kontinuitetu je pomagalo udruženju oko najvažnijih stvari, kao što je
to bio slučaj sa zakupom prostora za rad udruženja u Beograđanki. Zahvaljujući našem Vranjancu, Miroljubu Aleksiću već par godina unazad udruženje radi u prostorijama Alko grupe, na čemu smo svi veoma zahvalni“, rekao je gradonačelnik Milenković.
Nostalgija za Vranjem
Udruženje Vranjanaca organizator je čuvenih vranjskih večeri koje se svake godine u februaru održavaju u Beogradu, uz muziku ovog podneblja. O stvaralačkom putu i istorijatu ovog dela, govorio je autor, prof. dr Dragan Mikić. Prof. dr Dragan Mikić je istakao da ono, u suštini, predstavlja “nostalgiju za Vranjem“.
Vranjanac, general Svetislav Stojanović, jedan je od osnivača Udruženja Vranjanaca u Beogradu I prvi predsednik.. Na reklamnom plakatu za Vranjsko veče 1987., citiran je Mitke iz Koštane velikog Vranjanca, pisca Bore Stankovića.
“Digni se! Ne plači! Sluzu ne puštaj! Stegni srce i trpi! Bidni čovek, a čovek je samo za žal i za muku zdaden!".
Promocija monografije izazvala je veliko interesovanje Vranjanaca.
