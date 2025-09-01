“Bogata informacijama, fotografijama, detaljno opisujući, na trenutke i trnoviti put, od Kluba Vranjanaca, preko Udruženja Vranjanaca do „Žutog cveća“, ovo delo od nemerljivog značaja za naš grad, pripoveda o ogromnoj volji grupe ljudi koji nisu želeli da zaborave zavičaj, običaje i tradiciju svoga kraja. Ovo delo svedoči i o zlatnom vremenu vranjske privrede, koja je bila oslonac udruženja Vranjanaca u Beogradu i organizacija vranjskih večeri. Takođe, monografija nas vraća u setna vremena kada su vranjske večeri

bile jedna od najpopularnijih manifestacija u prestonici.Bile su to prestižne večeri sevdaha i meraka u Beogradu, tim pre jer su nastupala tada najzvučnija imena narodne muzičke produkcije. Od Usnije Redžepove preko Staniše Stošića do nadaleko poznatog Bakije Bakića sa svojim orkestrom. U okviru ovih večeri predstavljano je Vranje, kroz naš mentalitet, kulturu, sevdah i merak bez kojih ne možemo, kroz specifičnosti i osobenosti našeg karaktera. Na kraju, želeo bih da istaknem činjenicu da imamo izuzetnu saradnju sa Zavičajnim udruženjem Vranjanaca “Žuto cveće” i verujem da će tako biti i ubuduće. Lokalno rukovodstvo u kontinuitetu je pomagalo udruženju oko najvažnijih stvari, kao što je

to bio slučaj sa zakupom prostora za rad udruženja u Beograđanki. Zahvaljujući našem Vranjancu, Miroljubu Aleksiću već par godina unazad udruženje radi u prostorijama Alko grupe, na čemu smo svi veoma zahvalni“, rekao je gradonačelnik Milenković.