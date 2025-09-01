Slušaj vest

Obeležavanje Dana grada proteklo je u znaku vrhunskih umetničkih događaja koje je Narodno pozorište Subotica pripremilo za sugrađane, potvrđujući još jednom status jednog od nosilaca kulturnog života grada. U prethodnim danima, ljubitelji teatra, baleta i muzike imali su priliku da uživaju u predstavama, gala koncertima i baletskim spektaklima.

Foto: Narodno pozoriste Subotica

Na Sceni Jadran, koja je ovih dana bila scena povezivanja kultura, publika je mogla da pogleda dve predstave sa repertoara Narodnog pozorišta, Drama na mađarskom jeziku predstavila se komadom „Ko zna da li ćeš me ponovo videti“, dok je Drama na srpskom jeziku izvela predstavu „Prah“.

Scena Jadran bila je i mesto susreta baletskih pedagoga, koreografa i mladih talenata tokom desetodnevnog međunarodnog kampa klasičnog baleta u našem gradu. Ovaj događaj okupio je preko devedesetoro plesača iz Srbije i sa Sicilije, a kroz radionice i časove koje su vodili renomirani baletski pedagozi, učesnici su imali priliku da usavrše tehniku i bolje upoznaju različite stilove umetničke igre.

Foto: Narodno pozoriste Subotica

„Gala veče baleta“, bilo je prilika da uživamo u izvedbama solista Narodnog pozorišta iz Beograda, koji su se predstavili odlomcima iz najpoznatijih baletskih dela svetske literature, a kao rezultat zajedničkog rada mladih talenata, usledio je spektakl „Bajadera“. Zbog ogromnog interesovanja, organizovano je i pretpremijerno izvođenje, a zatim i svečana premijera, tako da je Scena Jadran oba puta bila ispunjena do poslednjeg mesta. Pred brojnim gostima, među kojima su bili predstavnici Ambasade Italije u Srbiji i Italijanskog kulturnog centra u Beogradu, umetnici su doživeli ovacije. U svojim obraćanjima, gosti su zahvalili Baletskoj školi „Raičević“ i upravniku Narodnog pozorišta Milošu Nikoliću na podršci, gostoprimstvu i stvaranju mogućnosti za ovakav oblik međunarodne umetničke saradnje.

Foto: Narodno pozoriste Subotica

Dan grada krunisan je veličanstvenim koncertom Subotičkog simfonijskog orkestra i operskim arijama pod zvezdama. Pod dirigentskom palicom Mikice Jevtića, orkestar je izveo program sastavljen od najlepših operskih arija Verdija, Pučinija, Rosinija, u izvođenju izuzetnih solista Željka Lučića, jednog od najznačajnijih svetskih baritona, Višnje Radosav, mecosoprana bogatog izraza i Ane Aleksić Šajrer, soprana prefinjenog tona. Duet Barkarola iz Hofmanovih priča, arija Habanera iz Karmen, Pučinijeva „O mio babbino caro“, Rigoleto, smenjivale su se sa poznatim uvertirama i dovele do velikog finala i gromoglasnog aplauza na glavnom gradskom trgu.

„Za nas je Dan grada prilika da pokažemo ono najbolje što umetnost može da pruži. Ove godine smo, pored našeg redovnog repertoara, u Suboticu preneli duh svetskih pozornica – kroz baletski kamp i predstavu „Bajadera“, kroz Gala veče baleta i kroz spektakularan koncert Subotičkog simfonijskog orkestra pod vedrim nebom. Ponosni smo što smo okupili umetnike iz Srbije i Italije, jer verujemo da naš grad zaslužuje da bude mesto susreta kultura i talenata. Naš zadatak je da čuvamo tradiciju, ali i da stvaramo nove vrednosti, a upravo ovakvi događaji pokazuju da to i činimo i da je umetnost istinski identitet našeg grada“- poručio je Miloš Nikolić, upravnik

Narodnog pozorišta Subotica i umetnički direktor Subotičkog simfonijskog orkestra.