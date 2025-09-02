Slušaj vest

Udruženje filmskih umetnika Srbije (UFUS) je saopštilo da je preminula rediteljka i animatorkaSnežana Trstenjak.

"Sa tugom obaveštavamo javnost da je danas, 1. septembra preminula naša uvažena koleginica, dugogodišnja članica i član Predsedništva UFUS-a, gospođa Trstenjak", stoji u saopštenju.

Trstenjak se profesionalno bavila animacijom od 1986. godine, bila je jedna od pionira digitalne animacije u Srbiji, autorka animirane igrice "Čuvari prirode", te je uvela predmet animacije kao redovni akademski kurikulum od 2002. godine.

Javnost će naknadno biti obaveštena o datumu i vremenu sahrane, zaključuje se u saopštenju UFUS.

