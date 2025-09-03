Slušaj vest

Britanski glumac Džud Lo u Veneciji je predstavio film "Mag iz Kremlja", u kojem tumači ruskog predsednika Vladimira Putina. Premijera je odmah podigla prašinu u svetskoj javnosti, a tema političara na ekranu očigledno izaziva jednako snažne emocije i kod nas.

Džud Lo, koji je odglumio Putina u filmu, kaže da ga ne brine reakcija ruskog čelnika. "Nadam se da nisam naivan, ali ne bojim se posledica", rekao je 52-godišnji glumac na konferenciji za novinare u Veneciji.

Domaće serije o ličnostima iz novije i starije istorije uvek privuku veliku pažnju – i publike i onih koji se u njima prepoznaju.

Džud Lo glumi Vladimira Putina u filmu Mag iz Kremlja Foto: Mario Cartelli / SOPA / Sipa Press / Profimedia

Najviše se pamti uloga Dragana Mićanovića, koji je u seriji "Sablja" oživeo lik premijera Zorana Đinđića.

Pogledajte u galeriji kako je to izgledalo:

1/5 Vidi galeriju Dragan Mićanović u seriji Sablja oživeo je lik premijera Zorana Đinđića Foto: This and That Productions, RTS, RTS Printscreen

„Istorijska distanca je mala, tek 20 godina, i mnogi pamte period u kome je živeo i radio pokojni premijer. Svako ima svoju viziju ko je bio i kakav je bio Zoran Đinđić, a samo je jedan glumac koji može to da odigra u jednoj seriji. Velika je odgovornost i ogroman izazov,“ istakao je uoči premijere Mićanović.

Pored njega, u seriji su se pojavili i:

Pogledajte u galeriji kako je to izgledalo:

1/7 Vidi galeriju Glumci iz serije Sablja kao domaći političari Foto: Printscreen/RTS, RTS

Marko Grabež kao Čedomir Jovanović

Marko Marković kao Vladimir Beba Popović

Predrag Bjelac kao Vojislav Koštunica

Srđan Miletić kao Dušan Mihajlović

Igor Borojević kao Zoran Živković

Predrag Bjelac je priznao da u početku nije verovao da može da verno prikaže Koštunicu, ali je nakon istraživanja i pažljivog proučavanja govora uspeo da „uhvati duh“ njegovog lika.

Serija „Porodica“

Posebno snažne reakcije izazvala je serija "Porodica", u kojoj je Boris Isaković maestralno odigrao Slobodana Miloševića.

Pogledajte u galeriji kako je Boris Isaković izgledao kao Slobodan Milošević:

1/14 Vidi galeriju Boris Isaković kao Slobodan Milošević u seriji Porodica Foto: Firefly Production, Promo

„Nisam mogao ni smeo da imam otklon u odnosu na lik Slobodana Miloševića,“ rekao je Isaković, objašnjavajući da se mesecima pripremao gledajući snimke iz Haga, proučavajući transkripte i optužnice.

Njegovu partnerku i osnivačicu stranke JULMirjanu Marković, oživela je Mirjana Karanović dok su značajne uloge tumačili i:

Uliks Fehmiu (Zoran Đinđić)

Svetozar Cvetković (Vojislav Koštunica)

Radovan Vujović (Vladimir Beba Popović)

Katarina Žutić (Slavica Đukić Dejanović)

Gordan Kičić (Branislav Bane Ivković)

Milan Marić (Čedomir Jovanović)

Zanimljivo je da je upravo Slavica Đukić Dejanović pohvalila Katarinu Žutić, rekavši da je glumica „sjajno dočarala njene manire i probudila snažne emocije“.

Pogledajte u galeriji i kako su izgledali ostali glumci u seriji:

1/14 Vidi galeriju Serija Porodica ostali glumci u ulogama domaćih političara Foto: Printscreen/RTS1

Milan Marić je za svoju ulogu otišao i korak dalje – kontaktirao je sa samim Čedomirom Jovanovićem kako bi što vernije preneo njegovu unutrašnju borbu tokom pregovora sa Miloševićem.

Tito na filmskom platnu

U jugoslovenskom filmu lik Josipa Broza Tita spominjao se često, ali se retko prikazivao na ekranu. Njegovo prisustvo obično je bilo simbolično, dok su pokušaji da se prikaže kao centralni lik nailazili na različite izazove.

Vjekoslav Afrić (Živeće ovaj narod)

Ivan Bersenjev (U planinama Jugoslavije, 1945, sovjetski film)

Ričard Barton (Sutjeska, 1973)

Marko Todorović (više puta, uključujući Užičku republiku)

Lazar Ristovski (Igmanski marš)

Miša Janketić (Tito i Čerčil – strogo poverljivo)

Rade Šerbedžija (Bombaški proces)

Tito se prvi put pojavio u sovjetskom filmu "U planinama Jugoslavije" (1945), gde ga je tumačio ruski glumac Ivan Bersenjev. Ipak, u jugoslovenskoj kinematografiji prvi značajniji pokušaj bio je u filmu "Sutjeska" reditelja Stipe Delića. Lik Tita poveren je svetskoj zvezdi Ričardu Bartonu, što je izazvalo podeljena mišljenja.

Pogledajte u galeriji kako su glumci oživeli lik Josipa Broza Tita u galeriji ispod:

1/9 Vidi galeriju Glumci koji su oživeli lik Josipa Broza Tita Foto: Printscreen/RTS

Nažalost Barton se nije snašao u ovoj ulozi. Sam glumac je, prema svedočenjima, osećao da ne može u potpunosti „ući u kožu“ čoveka koji je revoluciju proživeo u tajgama Rusije i koji je bio duboko ukorenjen u balkanski kontekst.

Različiti pristupi i rezultati

Kasniji pokušaji nisu uvek nailazili na isti uspeh:

Lazar Ristovski u Igmanskom maršu nije u potpunosti zadovoljio očekivanja.

Miša Janketić bio je uslovno prihvatljiv u TV-drami Tito–Churchill, strogo poverljivo.

Rade Šerbedžija, pak, doneo je mladog Tita u TV-drami Bombaški proces, dajući liku mnogo kreativnosti i imaginacije.

Marko Todorović ostao je upamćen kao najverodostojniji Tito, dok je Barton, iako svetska zvezda, delovao previše distancirano.

Jovanka Broz na ekranu

Lik prve dame Jugoslavije takođe je često bio predmet ekranizacija:

Snežana Savić kao Jovanka Broz Foto: Profimedia, Printscreen/RTS

Milica Tomašević (Jovanka Broz i tajne službe, Drug Marko)

Snežana Savić (u seriji Jovanka Broz i tajne službe)

Bonus video: Joška Broz o ponašanju Ričarda Bartona na setu