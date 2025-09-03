Slušaj vest

Desanka Maksimović, dobra vila naše književnosti, bila je satkana od emocija. Nežni stihovi besmrtne srpske pesnikinje pravi su melem za dušu, a lekovit je i njen glas, zabeležen na brojnim snimcima. Za buduće generacije. Tako se ovih prvih septembarskih dana, na početku školske godine, mrežama širi i jedan zapis u kojem je otkrila kojim se metodama koristila dok je radila kao profesorka.

Svako ko živi na ovim balkanskim prostorima u nekom trenutku života sreo se sa njenim stihovima. U školi, bilbioteci, dok je lečio ljubavne rane ili za nešto tražio pomilovanje. Pesnikinja autentičnog izraza, dosledna sosptvenom viđenju sveta, bila je, kroz svoje pesme, sagovornica svih genercija, velika duša, mila i draga, a već samo njeno ime – Desanka Maksimović – u nama budi najlepša osećanja.

Desanka Maksimović Foto: Kurir

Diva naše poezije bila je i prevodilac (sa francuskog, ruskog, slovenačkog u bugarskog jezika), a radila je i kao profesorka književnosti.

Bila je omiljena među đacima. "Ja sam verovala da sam mnogo stroga, ali učenici su govorili da sam blaga", otkrila je u jednoj emisiji čuvena književnica i izvrstan pedagog.

"Nisam se radovala kad moram dati jedinicu, i nisam ih ni davala. Nego sam puštala đaka da sutradan ili prekosutra kaže ono što sam zadala. Ne mora neko znati znanje danas, može ga znati posle tri dana", ispričala je Desanka Maksimović, iz čijih mudrih reči i danas možemo mnogo da naučimo o ljubavi i životu uopšte.

"Nisam bila tako glupa da zahtevam od deteta da mora da zna baš 'onog' dana. Znanje je znanje, makar se steklo i posle pet dana. I mogla sam, i volela sam, i htela sam da sačekam dete da nauči. Nekome je mama bolesna, nekome je tata otišao na operaciju, neko je bio istučen ujutru što nije oprao zube... I kako će on meni lepo govoriti?"

Desanka Maksimović Foto: Printscreen YouTube

"Pa ga ja pričekam da sve te nevolje domaće prođu... U tom pogledu sam bila ne blaga, nego normalna", istakla je najveća srpska pesnikinja. U komentarima ispod snimka mogu se pročitati najlepši komplimenti, koje potpisuju predstavnici različitih generacija:

"Bila je 200 godina ispred svog vremena, koliki je melem za uši slušati ovako nešto, prelepo...", "Ova velika žena zaslužuje aplauz koji bi trajao satima, njen govor treba puštati na rasglasu u školama", "Tako je, pravi učitelj mora biti i dobar pedagog", "Svaka njena reč je zlata vredna", "Satkana od ljubavi, bila je univerzum za sebe"...

(Kurir.rs/Žena)

