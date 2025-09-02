Slušaj vest

Najnovija filmska i televizijska produkcija Srbije biće od 3. do 7. septembra prikazana u okviru Nacionalnog festivala filma i televizije (NAFFIT) u bioskopskoj dvorani Kulturnog centra na Zlatiboru, ali i u salama kulturnih centara u Novoj Varoši i Priboju. Jedna od posebnosti ovog novog festivala u Srbiji jeste u podatku da će nagrade biti dodeljene u svim kategorijama filmskog i televizijskog stvaralaštva, odnosno svima onima koji su dali svoj kreativni doprinos u njihovom stvaranju.

Milorad Milinković Foto: ATA images



Domaćini festivala su Zlatibor i Opština Čajetina, koji već dve godine zajednički rade sa opštinama Nova Varoš i Priboj na ovom projektu od nacionalnog značaja. Ministarstvo kulture je inicijator, a Kulturni centar Zlatibor izvršni realizator festivala. Prošle godine je održano nulto izdanje festivala, kad je ustanovljeno i priznanje za životno delo. Prvi laureat bio je Aleksandar Berček.

Foto: Kurir



U okviru svečanog otvaranja festivala 3. septembra u Kulturnom centru Zlatibor biće prikazan film "Sedef-magla", rediteljsko delo nedavno preminulog Milorada Milinkovića, koji je scenario potpisao zajedno s Dragoljubom Stojkovićem, piscem romana na kome je film baziran. Radnja filma se zasniva na istorijskoj priči pokušaja ubistva kralja Milana Obrenovića 1882. godine hicem iz pištolja u Sabornoj crkvi u Beogradu. Sedam godina kasnije, iz Save ispliva leš žene zbog kog se duhovi u prestonici uzburkaju. Korumpirani šef policije i propali advokat se, svaki iz svojih razloga, udružuju u istrazi njene smrti, a mi pratimo kakve je posledice ostavio metak koji je promašio kralja. Uloge u filmu tumače Miloš Timotijević, Petar Strugar, Jana Ivanović, Zlatan Vidović, Mariana Aranđelović, Milena Predić, Luka Grbić, Miona Marković, Zoran Cvijanović, Vojislav Brajović, Jovo Maksić, Nebojša Dugalić i drugi.

Foto: Damir Vujković

Publika će moći da pogleda i "Volju sinovljevu", "Izolaciju", "Majku Maru", ali i serije "Sablja", "Otmica", "Pasjača", "Nedelja", "Rigišpil" i "Močvara 3". Osim u filmovima i serijama domaćih stvaralaca, publika će imati priliku da uživa i u najnovijim ostvarenjima mađarske kinematografije, kao specijalnog gosta ovogodišnjeg festivala.