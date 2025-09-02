Slušaj vest

Kultna televizijska serija za decu "Na slovo, na slovo", nastala početkom sedamdesetih godina, inspirisana bezvremenskim tekstovima Duška Radovića i originalnom muzikom Miodraga Ilića Belog, oživeće ove jeseni i kao mjuzikl za decu. Prva izvođena novog komada "Na slovo, na slovo" zakazana su za 27. septembar u MTS dvorani. Reditelj i glavni glumac je Ivan Jevtović, a "krivac" za ovu ideju i predstavu je profesor Ljubiša Jovanovića, dirigent Dečje filharmonije.

Foto: Branko Belić



- Nije bio lak zadatak pred nama. Imali smo pred sobom materijal od 24 epizode koje je pisao Duško Radović. Posle nekoliko nedelja rada i proba, jasno nam je bilo da to neće biti klasična predstava, već muzički spektakl - kaže Jevtović.

Prema njegovim rečima, pored orkestra, nastupiće i operska pevačica Branislava Podrumac i glumica Tamara Radovanović, koja se već dokazala u mjuziklu.

- Predstava ima niz scena i skečeva koje povezuje muzika. Deca su izuzetna. Odabrali smo ih na audiciji. Čekamo da nam se pridruži orkestar. Uživam u svakom trenutku rada - priznaje glumac.

Foto: Petar Aleksić



Kad su u pitanju muzički aranžmani, oni će biti u novom ruhu, a učesnici konferencije otkrili su i repertoar od 12 pesama Duška Radovića koje će biti izvedene na događaju. U pitanju su numere: "Na slovo, na slovo", "Uspavanka za Aćima", "Petronije", "Sve je pošlo naopačke", "Januarske zvezde bele", "Šta da rade dlanovi", "Mađioničar", "Aberdareva 1", "Satovi", "Klackalica", "Ala je to lepo" i "Slika i prilika". I čuveni lutak Aćim je deo ove priče.

- Naš zadatak je bio da smislimo ko je Aćim danas. Ubeđen sam da ćemo napraviti dobro interakciju s decom i to će biti moj zadatak. Očekujem da publika bude raspevana i da će nastaviti da te igre igra kod svoje kuće. Možemo i da se igramo slovima, a ne samo tabletima i mobilnih telefonima - iskren je dramski umetnik.

Foto: Nemanja Nikolić



Ivan nema problem što će se njihova predstava porediti sa originalom.

- Prošlo je 60 godina od snimanje serije. Kroz ovaj novi oblik možemo da se vratimo na svoje korene. Mislim da sve velike nacije vode računa o svom jeziku, a mi moramo o svemu što je vezano za Duška Radovića. Cela ekipa koja je radila seriju "Na slovo, na slovo", od Miće Tatića, Đuze Stojiljkovića do Lole Novaković, bila je sjajna. Moramo da nastavimo tu fantastičnu priču - zaključio je Jevtović.