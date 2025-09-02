Slušaj vest

Ideju je stvorio u Njujorku, da bi je realizovao u rodnom Aleksincu. Tako je nastao spomenik čuvenom Lavu Tolstoju, kao delo samostalnog umetnika Slobodana Mladenovića.

On ga je sam finansirao od crnog afričkog granita koji je tražio mesecima. Spomenik je gotov i čeka svoje mesto u Gornjem Adrovcu, gde je poginuo grof Vronjski iz dela Ana Karenjina.

Ideja iz Njujorka realizovana u Srbiji!  Izvor: Kurir televizija

- Ovo je tehnika koja je rađena još u Renesansi, danas je niko ne upotrebljava jer zahteva preciznost i znanost. To je kršenje linija, a u modernizmu niko neće da se suoči sa takvim stilom. Ovo je prava tehnika - započeo je pred kamerama Kurira Mladenović.

- Skica je bila oko četiri metra, a hteo sam i da se obnovi biblioteka, koja bi meni predstavljala muzej - dodao je Mladenović.

