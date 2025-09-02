Ideja iz Njujorka realizovana u Srbiji! Ovako je Slobodan Mladenović samostalno sagradio spomenik čuvenom ruskom piscu
Ideju je stvorio u Njujorku, da bi je realizovao u rodnom Aleksincu. Tako je nastao spomenik čuvenom Lavu Tolstoju, kao delo samostalnog umetnika Slobodana Mladenovića.
On ga je sam finansirao od crnog afričkog granita koji je tražio mesecima. Spomenik je gotov i čeka svoje mesto u Gornjem Adrovcu, gde je poginuo grof Vronjski iz dela Ana Karenjina.
- Ovo je tehnika koja je rađena još u Renesansi, danas je niko ne upotrebljava jer zahteva preciznost i znanost. To je kršenje linija, a u modernizmu niko neće da se suoči sa takvim stilom. Ovo je prava tehnika - započeo je pred kamerama Kurira Mladenović.
- Skica je bila oko četiri metra, a hteo sam i da se obnovi biblioteka, koja bi meni predstavljala muzej - dodao je Mladenović.
Kurir.rs
