Dugogodišnji snimatelj i direktor fotografije Milenko Jovanović preminuo je posle kraće bolesti u 75 godini.

Kao diplomirani snimatelj, Milenko Jovanović je ceo svoj radni vek proveo u RTS-u.

Radio je za sve programe ove kuće, a ostaće upamćen po mnogim emisijama dokumentarnog i opšteobrazovnog programa.

Opelo je u petak 5. septembra u kapeli u 12.30, a sahrana u 13 časova na groblju Lešće u Beogradu.

(Kurir.rs/ RTS)

