Slušaj vest

Dugogodišnji snimatelj i direktor fotografije Milenko Jovanović preminuo je posle kraće bolesti u 75 godini.

Kao diplomirani snimatelj, Milenko Jovanović je ceo svoj radni vek proveo u RTS-u.

Radio je za sve programe ove kuće, a ostaće upamćen po mnogim emisijama dokumentarnog i opšteobrazovnog programa.

Opelo je u petak 5. septembra u kapeli u 12.30, a sahrana u 13 časova na groblju Lešće u Beogradu.

(Kurir.rs/ RTS)

Ne propustitePop kulturaUmro muzičar čuvene jugoslovenske grupe Srebrna krila: Tužnu vest potvrdio Vlado Kalember
Davor Jelavić Dado
KulturaUmro omiljeni srpski glumac: Dušan izgubio životnu bitku u 77. godini života
Crno bela fotografija Dušana Felbabe Babe za pisaćom mašinom
KulturaUmro poznati srpski dirigent: RTS se oprostio od Mladena Jagušta
Mladen Jagušt.jpg
KulturaUmro Ozi Ozborn
101 EPA Balazs Mohai.jpg

 Bonus video:

Olivera Kovacevic stigla na RTS Izvor: Kurir