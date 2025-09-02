Kao diplomirani snimatelj, Milenko Jovanović je ceo svoj radni vek proveo u RTS-u.
Umro Milenko Jovanović: RTS saopštio tužne vesti
Dugogodišnji snimatelj i direktor fotografije Milenko Jovanović preminuo je posle kraće bolesti u 75 godini.
Kao diplomirani snimatelj, Milenko Jovanović je ceo svoj radni vek proveo u RTS-u.
Radio je za sve programe ove kuće, a ostaće upamćen po mnogim emisijama dokumentarnog i opšteobrazovnog programa.
Opelo je u petak 5. septembra u kapeli u 12.30, a sahrana u 13 časova na groblju Lešće u Beogradu.
(Kurir.rs/ RTS)
