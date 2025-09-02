Slušaj vest

Prošlo je četiri godine od smrti našeg glumačkog velikana Milana Laneta Gutovića, koji nas je napustio 25. avgusta 2021. u 75. godini života. Iza sebe je ostavio četvoro dece - ćerke Milicu i Nevenu, kao i sinove Spasoja i Janka, a prošle godine Milica je sa javnošću podelila sa čime se suočila nakon bolnog gubitka, te detaljima koje je iznela o njegovim poslednjim bolničkim danima šokirala domaću javnost.

Da li vreme leči rane i koje uspomene na oca joj se najčešće javljaju u sećanju, kao i o njenoj borbi za pravdu, Milica je govorila za Mondo i otkrila kako se seća njihovog poslednjeg razgovora i susreta.

Milica Gutović Foto: Printskrin/Facebook

"Sećam se sa setom njegove poslednje posete, jer kasnije zbog narušenog zdravstvenog stanja više nije mogao da dolazi. Do samog kraja bili smo u kontaktu."

Milica se prisetila i najdraže uspomene na oca:

"Pismo koje mi je dao na dan venčanja. Moram da naglasim da su tatine stvari, kostimi, nagrade i priznanja u našem stanu drage uspomene i zauzimaju posebno mesto."

Grob Milana Laneta Gutovića Foto: Kurir

Lanetova ćerka je otkrila da vreme nije ublažilo bol za gubitkom oca.

"Gubitak oca i tu prazninu ništa ne može da ublaži. Način na koji je otišao, u stanju septičnog šoka i pomućene svesti, moja nemoć da ga poslednji put vidim. Medicinska sestra (jedan od svedoka zaveštanja) u tom momentu odbija i pomisao da na intenzivnu negu u vreme korone i stroge zabrane poseta, pusti bilo koga pa i mene, njegovu ćerku. Kasnije na moje zaprepašćenje, iz testamenta saznajem, da su u to isto vreme kroz tunel hitne pomoći, uprkos tim istim zabranama uvedena dva čoveka koja nisu bila ni u kakvom srodstvu sa njim, a koji su postali svedoci njegove navodne usmene izjave", ispričala je Milica.

"Način na koji mi je uručeno lažno usmeno zaveštanje, koje ostaje kao poslednji trag na mog oca ostaju kao trauma za ceo život. Saznanja koja slede ostavljaju me bez reči: Stambeni kontejner u Neuzinama u kome je tata provodio najveći deo vremena je nestao, kao i sve stvari u njemu. Nakon smrti Narodna banka Srbije mi dostavlja dokument iz koga saznajem da je sa očevog bankovnog računa, a nakon smrti, podignut veliki novčani iznos, što je krivično delo", rekla je Milica.

"Nakon tog saznanja podnosim krivičnu prijavu. Bila sam uverena da postoje imena koja su institucije, kao što je ime mog oca, i da se njima ništa slično ne bi moglo dogoditi. Da li je moguće da bi neko tako mogao postupiti prema njemu?! Lažno usmeno zaveštanje sačinjeno je pod neobičnim okolnostima u bolnici koja se po tom pitanju do danas nije oglasila. Da li je do posete navodnih svedoka ikada došlo? To više ne pitam samo ja već čitava kulturna javnost, svi njegovi poštovaoci i ceo region. Napominjem da je tata u to vreme bio na respiratoru u stanju sepse i pod jakim sedativima. O mukama kroz koje je prolazio govori i njegova poslednja fotografija iz bolnice koju sam u svom prvom obraćanju pokazala javnosti.

Poslednja fotografija Laneta Gutovića iz bolnice Foto: Facebook/Milica Gutović

Predmet se nije pomerio s mesta

"U protekle 4 godine, koliko je prošlo od očeve smrti, predmet se gotovo nije pomerio sa mesta. Održano je jedno, pripremno ročište i moje saslušanje. Iskaze ovih navodnih svedoka ne znam kada ćemo čuti. Očevu imovinu koriste i rasparčavaju navodnitestamentalni naslednici. I pored mog jasnog negodovanja i bunta, u nadi da ću ubrzati proces od 8 zakazanih ročišta ukupno 6 je odloženo", zaključuje naša sagovornica.

Podsetimo, Milan Lane Gutović preminuo je u sredu 25. avgusta u 76. godini nakon teške bolesti. Rođen je 11. avgusta 1946. godine u beogradskom naselju Umka, a ceo život je proveo u kraju, gde je i sahranjen. Lanetovi roditelji bili su prosvetni radnici. Otac Spasoje je predavao istoriju i geografiju, a majka Lepa je bila učiteljica.

Legendarni glumac svoj privatni život držao je daleko od očiju javnosti, te je gotovo nepoznato kako pojedini članovi njegove porodice izgledaju, ipak, u medijima su se pojavile slike njegove dece.

