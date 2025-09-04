Slušaj vest

Glumac i bivši upravnik Narodnog pozorišta u Beogradu Aleksandar Berček danas proslavlja 75. rođendan. U svojoj bogatoj karijeri odigrao je veliki broj uloga, a poznat je kao umetnik koji se drži dalje od medija, ali anegdote o njemu podelili su drugi glumci.

Tako se Žarko Laušević u poslednjem romanu "Padre idiote" koji je objavio u izdanju Hipatie osvrnuo na brojne anegdote iz profesionalnog života. Padali su šamari, a možda najbolniji bio mu je od Aleksandra Berčeka.

Pogledajte u galeriji izbor iz brojnih uloga Aleksandra Berčeka:

1/10 Vidi galeriju Izbor iz brojnih uloga koje je Aleksandar Berček odigrao na filmu Foto: Printscreen/Youtube, Preent Screen

- Aleksandar Berček me je stvarno prebio na snimanju filma "Dogodilo se na današnji dan" - otkrio je svojevremeno Žarko Laušević, pa otkriva detalje.

- Aca i ja smo se dogovorili da mi udari pravi šamar. To je bio jedini način da izgleda realno. Dobro me je lupio! Zujalo mi je u glavi – navodi glumac i priseća se još nekoliko šamara.

Žarko Laušević u emisiji Kulturni dnevnik Foto: ATA images

- Šamarao me je i Bata Živojinović u filmu "Boj na Kosovu", ali sam mu vratio u "Oktobarfestu". Stevo Žigon me šamarao na probi za film "Bolje od bekstva“. Pitao sam ga: "Pa što na probi?“, a on mi je odgovorio: "I na probi!" Ali Berček je to uradio najbolje - otkrio je glumac.

Kultna scena u filmu "Dogodilo se na današnji dan"

U ovom ostvarenju Miroslava Lekića, snimljenom 1987. godine, Laušević je igrao Bajru, studenta koji živi od raznošenja mleka. Mladić stanuje u šupi jednog dvorišta sa mladim bratom Grecom (Marko Ratić), a ubrzo im se pridružuje i skitnica Maleš (Srđan Todorović).

Pogledajte u galeriji kako je izgledala ta scena:

1/4 Vidi galeriju Scena iz filma Dogodilo se na današnji dan u kojoj Berček šamara Lauševića Foto: Printscreen/Pinkfilm

U kultnoj sceni, kada policijski inspektor, kog je igrao Aleksandar Berček, šamara Bajru zato što se suprotstavio klincima koji su mu prosuli mleko, zaista su pljuštali pravi udarci!

- Jedan od njih je izvadio nož i ja sam se samo branio - govori Bajra u tom kadru, na šta mu policajac lupa šamarčine i odgovara:

- Lažes, biješ decu, posle kažeš da je bilo u samoodbrani, priznaj čika inspektoru.

Podsećamo, Žarko Laušević preminuo je 15. novembra 2023. godine, posle duge i teške bolesti. Ispraćaj za kremaciju održan je na Novom Groblju u Beogradu, gde se okupila masa ljudi.

Bonus video: Zdravko Šotra o Aleksandru Berčeku i Paji Vuisiću