Proslavljeni glumac Aleksandar Berček, koji je rođen 4. septembra 1950. godine, jedan je od najboljih glumaca sa domaće scene.

Berček iza sebe ima dva braka i četvoro dece - iz prvog braka ima sina Nikolu i ćerku Milicu, a iz drugog Anu i Miloša.

Mada je poznat kao neko ko retko javno istupa, jendom prilikom je govorio i o svojim naslednicima.

- Od četvoro moje dece dvoje je htelo da upiše glumu. Ja to nisam dozvolio.Da sam video da su talentovani, ne bih se mešao. Da su oni to stvarno hteli, uspeli bi i bez mene. Mogu drvo da naučim da položi prijemni na FDU, ali sebi sam odavno dao reč da nikome neću pomoći. Ko vredi, može da uspe i bez moje pomoći - iskren je bio Berček, pa se prisetio svog teškog odrastanja u siromaštvu:

- Pošto smo bili teška sirotinja, pokušao sam da se upišem u vojnu školu. Dva puta sam se prijavljivao i dva puta su me odbili zbog neuhranjenosti - rekao je jednom prilikom glumac za "Informer".

Otac ga prijavio policiji

- Mene su, kad sam bio mali, roditelji samo trebali da nahrane i obuku. Posle sam shvatio da sve moram sam. Kada sam došao 1969. u Beograd sam se osamostalio. To je bilo neko sretno vreme, pa su bile stipendije. Ja sam imao tri - prisetio se Berček i dodao da je imao više para on kao student nego njegov otac penziju, pa je podelio zanimljivu priču o prvom autobomobilu koji je sam zaradio:

- Ja sam posle druge godine, doduše radio sam i jedan film, kupio polovnog fiću. Doteram ga kući, a moj otac, koga su zvali Lala milicajac, kaže:

- Čime si ovo došao?

- Autom.

- Čiji je ovo auto?

- Moj.

- A ne može to tako.

I sede na bicikl i ode u miliciju da me prijavi. Dođu dva policajca koje znam, naši prijatelji. Ali sve je bilo službeno.

- Druže, saobraćajnu pokaži...

Kažu mom ocu:

- Lalo, njegov je, lepo piše ovde.

- Eto, a ja ni bicikl nisam uspeo da kupim, a on student, ne znam ni šta studira - prisetio se glumac jednom prilikom, prenose "Novosti".

