Slušaj vest

Biblioteka grada Beograda pokrenula je novu uslugu, Storia audio knjige, koja svim njenim članovima omogućava besplatan onlajn pristup stotinama audio knjiga na srpskom jeziku – u svakom trenutku, bez ikakvih ograničenja.

Reč je o prvoj striming aplikaciji za audio knjige ovog tipa u Srbiji i jedinstvenoj u regionu. U aplikaciji Storia audio knjige nalaze se raznovrsni žanrovi od klasika i savremenih dela, preko trilera i bestselera, do knjiga za decu pažljivo odabrani kako bi svaki korisnik pronašao nešto za sebe. Knjige su interpretirane od strane poznatih profesionalnih glumaca, poput Amara Selimovića, Tihomira Stanića,

Mikija Manojlovića, Andreja Šepetkovskog i drugih, čime se stvara posebno, emotivno i bogato audio iskustvo. Pored članske karte, dovoljno je da članovi Biblioteke grada Beograda na svom „pametnom“ telefonu ili tabletu preuzmu Storia aplikaciju sa Google Play-a,

odnosno App Store-a, i prijave se mejlom registrovanim u Biblioteci, nakon čega im je kompletna kolekcija audio knjiga odmah dostupna.

Kako ističe Marjan Marinković, pomoćnik direktora Biblioteke grada Beograda, elektronske i audio knjige postale su uobičajena vrsta ponude razvijenih svetskih biblioteka, te se uvođenjem ove usluge Biblioteka grada Beograda pridružuje ovom globalnom trendu.

„Audio knjige donose niz pogodnosti koje se savršeno uklapaju u savremen, dinamičan način života. Zahvaljujući aplikaciji Storia, sada su dostupne i na srpskom jeziku, a dovoljan je samo jedan klik da bismo ih slušali dok odmaramo, obavljamo

svakodnevne obaveze, putujemo ili treniramo. Posebnu vrednost ove usluge čini njena inkluzivnost: knjiga na ovaj način dolazi i do slepih i slabovidih osoba, kao i do nepokretnih ili teško pokretnih lica, kojima je pristup do nje inače otežan. Još

jedna važna prednost je to što se u bazu svakodnevno dodaju novi naslovi. U ime Biblioteke grada Beograda, zahvaljujem se OTP banci koja je prepoznala značaj naše ustanove, podržala inovativnost ovog projekta i svojom vrednom donacijomomogućila da knjiga danas bude dostupnija i bliža svima“, izjavio je gospodin Marinković.

„Naša misija u Sluš Audio doo. je da spajanjem književnosti i tehnologije stvaramo priče koje pokreću i obogaćuju svakodnevni život. To ne znači samo da knjige budu dostupne u audio formatu, već da aplikacija bude prilagođena potrebama slušalaca. Zato Storia audio knjige nudi funkcionalnosti poput biranja brzine slušanja po sopstvenom ritmu, beleženja omiljenih delova knjige, tajmer za spavanje koji automatski pauzira knjigu, kao i premotavanje 15 sekundi unapred ili unazad, čak i kada je telefon zaključan. Zahvalni smo Biblioteci grada Beograda i OTP banci Srbija što su prepoznali audio knjigu ne samo kao novi trend, već kao projekat koji, baš kao i mi, vidi knjigu bližu svima – od najmlađih do najstarijih – i to na način koji je prirodan i blizak savremenom čoveku.“