Slušaj vest

Uoči večerašnjeg svečanog otvaranja prvog Nacionalnog festivala filma i televizije (NAFFIT), koji se od 3. do 7. septembra održava na Zlatiboru, u Novoj Varoši i Priboju, danas je u Kulturnom centru Zlatibor održana konferencija za medije.

Tom prilikom predstavljen je žiri festivala koji čine reditelj, scenarista i producent Milutin Petrović, scenarista i glumac Nikola Pejaković, glavni i odgovorni urednik televizije B92 Dragan Karadžić, reditelj Petar Stanojlović i producentkinja Danka Milošević.

Foto: Kurir

Konferenciji su prisustvovali članovi žirija Milutin Petrović i Danka Milošević, kao i reditelj Predrag Gaga Antonijević.

Gaga Antonijević se posebno zahvalio opštini Čajetina, Kulturnom centru Zlatibor, Ministarstvu kulture i ministru Nikoli Selakoviću što su omogućili da se ovaj festival održi i podsetio da je prošle godine održano njegovo nulto izdanje:

„Na osnivanju festivala počelo je da se radi pre više od dve godine kada se i rodila ideja da Zlatibor, uz opštine Čajetina, Nova Varoš i Priboj, postane centar preko potrebnog Nacionalnog festivala filma i televizije. Imamo festival koji će vrednovati rad autorskih saradnika, veoma važnih ljudi bez kojih film i televizija ne bi postojali – scenografa, kostimografa, šminkera, dizajnera zvuka i mnogih drugih. Pored reditelja i glumaca, tu je još mnogo filmskih radnika čiji rad sada dobija priliku da bude viđen, vrednovan i priznat kao značajan doprinos proizvodnji filmova i serija.“

Osvrćući se na negativne komentare i pozive na bojkot, reditelj ističe da je mnogo važnije raditi na zajedničkom cilju nego rušiti nešto što tek nastaje:

"Svedoci smo bili i kada je glumačko Udruženje filmskih glumaca Srbije uspelo da samovoljno ukine sopstveni festival (Filmske susrete) na šezdesetu godišnjicu, a Milena Dravić, Bata Živojinović i Dragan Nikolić se prevrću u grobu kada vide šta se danas radi. Mislim da ako postavimo temelj neke kuće, treba da je gradimo zajedno. Umesto da je rušimo pre nego što se izgradi, bolje je da popravljamo usput, dajemo doprinos i učestvujemo. Nacionalni festival treba da bude institucija za sebe i da opstane bez obzira na to ko je na vlasti. Ovo treba da bude zajednička kuća struke i siguran sam da će ljudi to shvatiti. Nije ovo moj privatni festival“

NAFFIT Foto: Kurir

Član žirija Milutin Petrović istakao je da je velika čast biti deo žirija Nacionalnog festivala filma i televizije:

„Ovo je veoma velika stvar, jer je svima jasno da je takav festival nama potreban već decenijama, otkad je država u kojoj živimo postala Srbija, a ne ona koja je imala festival u Puli. Ovaj festival je po konceptu sličan Oskaru – ovde nema premijera niti promocija, već se ocenjuju filmovi koji su prikazani u prethodnoj godini i nagrađuju svi filmski radnici čiji je rad izuzetno važan, a koji do sada nisu imali priliku da budu nagrađeni za svoj doprinos.“

Svečano otvaranje biće obeleženo projekcijom filma „Sedef-magla“, rediteljskog dela nedavno preminulog Milorada Milinkovića, zasnovanog na istinitom događaju o pokušaju atentata na kralja Milana Obrenovića 1882. godine.

Foto: Sedef magla kadar iz filma.jpeg

Publika će tokom festivala imati priliku da vidi najnovija domaća filmska i televizijska ostvarenja, među kojima su filmovi „Sedef-magla“, „Izolacija“, „Volja Sinovljeva“, „Madbrik: Kult Mrtvih“, „Majka Mara“, „Poslednji Krug Momci“, „Prva Klasa Pun Gas“ i „Megdan“, kao i izbor filmova mađarske kinematografije – „Semmelweis“, „How Could I Live Without You“ i „Ruben Brandt“. Serije će biti emitovane u Domu kulture Čajetina.

Foto: Ministarstvo Kulture

Nagradni fond je 15 miliona dinara, a žiri će dodeliti nagrade u sledećim kategorijama filmskog i televizijskog stvaralaštva:

1.Najbolji scenario za film

2. Najbolji scenario za TV seriju

3. Najbolja režija za film

4. Najbolja režija za TV seriju

5. Najbolji glumac/glumica za film

6. Najbolji glumac/glumica za seriju

7. Najbolji direktor/direktorka fotografije

8. Najbolja scenografija

9. Najbolji kostim

10. Najbolja šminka/maska

11. Najbolja montaža

12. Najbolji dizajn zvuka

13. Najbolja muzika

14. Najbolji debitantski film

15. Najbolja serija

16. Najbolji film