Zlatibor je sinoć postao domaćin prvog Nacionalnog festivala filma i televizije (NAFFIT), koji se od 3. do 7. septembra održava na Zlatiboru, u Novoj Varoši i Priboju. Festival je otvoren projekcijom filma "Sedef-magla", poslednjeg ostvarenja nedavno preminulog reditelja Milorada Milinkovića, zasnovanog na istinitom događaju o pokušaju atentata na kralja Milana Obrenovića 1882. godine.

Foto: Ministarstvo Kulture



Festival je zvanično otvorio ministar kulture Nikola Selaković, istakavši njegov značaj za srpsku kinematografiju i kulturnu politiku:

"Prvi Nacionalni festival filma i televizije Srbije otvoren je kao prirodna i preko potrebna inicijativa za našu kinematografiju i televizijsku produkciju. Decenijama naši autori nisu imali nacionalni prostor i vreme u godini kada bi mogli da predstave svoja dela i mere svoj kreativni domet. Od večeras Zlatibor, planinski biser Srbije, dobija novo kulturno obeležje koje će trajati i razvijati se na dobrobit cele srpske kulture. Podsetiću da je srpska kinematografija rođena davne 1911. godine, kada je čuveni glumac Čiča Ilija Stanojević snimio prvi srpski film "Život i delo besmrtnog vožda Karađorđa". Od tih prvih kadrova do savremenih ostvarenja, srpski film je stvorio dela duboko urezana u kulturno pamćenje našeg naroda. Danas Srbija vapi za jasnom kulturnom politikom, a NAFFIT je odgovor na potrebu da kultura prestane da se razvija stihijski i da konačno dobije strateški pravac. Hvala organizatorima, posebno Predragu Gagi Antonijeviću, i domaćinima na Zlatiboru, u Priboju i Novoj Varoši, na svemu što su učinili da ovaj festival zaživi."

Milan Stamatović Foto: Ministarstvo Kulture



U ime domaćina prisutnima se obratio Milan Stamatović, predsednik opštine Čajetina, naglasivši značaj manifestacije za lokalnu zajednicu:

"Čast mi je da vam u ime opština Čajetina, Priboj i Nova Varoš poželim dobrodošlicu. Velika je privilegija što se ovako značajan Nacionalni festival održava upravo kod nas. Preuzeli smo obavezu da će opštine i ubuduće izdvajati sredstva za njegovo održavanje, jer želimo da svi upoznaju prirodne lepote našeg kraja i da u ovakvom okruženju zaživi kulturna manifestacija od nacionalnog značaja. Zlatibor je ove godine domaćin mnogim manifestacijama, a možemo se pohvaliti infrastrukturom i spremnošću da ugostimo sve posetioce i učinimo ono što je najbolje za naše građane i turiste."

Govoreći na svečanom otvaranju, reditelj Predrag Gaga Antonijević podsetio je da ideja za pokretanje ovog festivala postoji već dugo:

"Voleo bih da mogu da uzmem zasluge za ideju ovog festivala, ali zapravo nisam njegov idejni tvorac. Ideja je postojala odavno, a ja sam, zajedno sa grupom prijatelja i kolega, bio deo inicijalnog odbora koji je želeo da pokrene festival za kojim postoji velika potreba. Planiranje je trajalo više od dve godine, prošle godine smo imali nulto izdanje, a naša želja je bila da stvorimo festival koji će, kroz filmsku i televizijsku umetnost, definisati i nacionalne interese naše države. Veliku zahvalnost dugujemo opštini Čajetina, koja je prva pružila punu podršku i finansijski pomogla realizaciju, ali i Ministarstvu kulture, na čelu sa ministrom Nikolom Selakovićem, koje je prepoznalo značaj ovog festivala. Posebno je važno što ovaj festival baca svetlo i na autore bez čijeg rada ne bi bilo filmova i serija - scenografe, kostimografe, montažere, šminkere, dizajnere svetla... Njihov doprinos, bez kog ne bi bilo filma, sada po prvi put dobija zasluženo priznanje i mogućnost da bude nagrađen."

Foto: Ministarstvo Kulture



Tokom festivala publika će imati priliku da vidi najnovija domaća filmska i televizijska ostvarenja među kojima su "Sedef-magla", "Izolacija", "Volja Sinovljeva", "Madbrik: Kult Mrtvih", "Majka Mara", "Poslednji Krug Momci", "Prva Klasa Pun Gas" i "Megdan", kao i izbor mađarske kinematografije: "Semmelweis", "How Could I Live Without You" i "Ruben Brandt". Serije će biti prikazivane u Domu kulture Čajetina.

Nagrade će biti dodeljene za najbolji scenario i režiju za film i seriju, glumačka ostvarenja u obe kategorije, najboljeg direktora/ku fotografije, scenografiju, kostim, šminku/masku, montažu, dizajn zvuka, muziku, debitantski film, kao i za najbolji film i najbolju seriju festivala. Ukupan nagradni fond iznosi 15 miliona dinara.