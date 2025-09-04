Slušaj vest

Glumac i bivši upravnik Narodnog pozorišta u Beogradu Aleksandar Berček danas proslavlja 75. rođendan. Kurir televizija će tim povodom prikazati njegov film "Krugovi", a za vikend i ciklus ostvarenje u kojima je igraob - "Bure baruta" i "Balkan ekspres 2".

Jutarnja gluma

Berček je prošle godine bio prvi dobitnik nagrade za životno delo na Nacionalnom festivalu filma i televizije (NAFFIT) na Zlatiboru, gde je otkrio da se povukao iz posla. Aca retko daje intervjue, ali je, gostujući u emisiji "TV lice kao sav normalan svet", otkrio kako je bilo raditi "Krugove".

- Kad sam snimao u Trebinju, ima scena u kojoj pada neka greda. Bilo je nekih pola devet ujutru i ja da pokažem kako - opalim glavom i rasečem je. To je sad pitanje da li nastavljamo snimanje ili ne. I srećom, jedna šminkerka se seti neke masti da to blokira. Videćete u filmu, ima ta fleka. Kažem sebi - Berček, do sada nikad nisi glumio pre devet i sad si našao... I evo šta ti se desilo - ispričao je glumac.

Aleksandar Berček u seriji Južni vetar Foto: Režim produkcija

Danas živi povučeno na Fruškoj gori, a imao je teško detinjstvo.

- Bili smo teška sirotinja, a sirotinja ide u vojne škole i ja se prijavim tamo. Dva puta sam se prijavljivao i dva puta me odbiju zbog neuhranjenosti. Doduše, na tim pregledima su bili pedagozi i psiholozi, možda su procenili koliko bih bio poslušan pa me nisu primili. Elem, takmičio sam se u recitovanju u Žablju. Govorio sam Jesenjina i tu me publika iznela na rukama. Posle sam bio u Plani i tu uzmem treće mesto - prisetio se glumac svog odrastanja i kako je upisao glumu i počeo da zarađuje prvi novac.

- Kad sam 1969. godine došao u Beograd, osamostalio sam se. To je bilo neko srećno vreme, pa su bile stipendije. Ja sam ih imao tri. Posle druge godine, doduše, radio sam i jedan film, kupio polovnog fiću. Doteram ga kući, a moj otac, koga su zvali Lala Milicajac, kaže: "Čime si ovo došao?" Kažem autom. "Čiji je ovo auto?", pita on. Rekoh: "Moj." A on kaže: "A ne može to tako" - rekao je Berček i dodao:

- I sede na bicikl i ode u miliciju da me prijavi. Dođu dva policajca koje znam, naši prijatelji. Ali sve je bilo službeno: "Druže, saobraćajnu pokaži." Kažu mom ocu: "Lalo, njegov je, lepo piše ovde." Tad moj otac kaže: "Eto, a ja ni bicikl nisam uspeo da kupim, a on student, ne znam ni šta studira" - ispričao je Berček, koji je s pravom godinama bio naš umetnik s najvećom cenom na tržištu, rame uz rame s Mikijem Manojlovićem.

Aleksandar Berček u seriji Državni službenik Foto: Promo

Aleksandar Berček je jedino žalio što nije više vremena provodio sa svojom decom, a nikad nije dopustio da upiše glumu.

- Nisam dugo bio s decom i to mi je žal. Od četvoro moje dece, dvoje su se nešto šunjali, hteli kao da upišu glumu. Ja to nisam dozvolio. Jer prvo, da sam video da to vredi, ja se ne bih mešao, a drugo, važnije - da su oni to stvarno hteli i da ne mogu bez toga, uspeli li bi i bez mene. Mogu drvo da naučim da položi prijemni na FDU, ali sebi sam odavno dao reč da nikome neću pomoći. Ko vredi, sam može da uspe - rekao je Berček.

(Kurir.rs/Ljubomir Radanov)

VIDEO: Berček dobio nagradu za životno delo: