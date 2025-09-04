Slušaj vest

Ministar kulture Nikola Selaković istakao je na otvaranju desetog Festivala hrišćanske kulture i duhovno-dokumentarnog filma u Zaječaru da se u ovom gradu, gde se prožimaju istorija i duhovnost, kultura i tradicija, pokazuje koliko je umetnost snažna kada u sebi nosi duhovnu poruku.

Selaković je istakao da svaki put kada se okupimo oko kulture i umetnosti, mi zapravo nastavljamo jedan veliki istorijski put.

„Srbi su narod koji je od Svetog Save naučio da kultura i duhovnost nisu odvojene, već da zajedno grade nešto što zovemo našim identitetom“, naglasio je ministar.

Prema njegovim rečima, festival u godini obeležavanja 850 godina od rođenja Svetog Save dobija još dublji smisao jer nas upravo Svetosavlje uči da kultura nije ništa drugo do nastavak duhovnosti u životu naroda i da ako ostanemo verni svetosavskom putu, onda će i kultura i duhovnost u Srbiji uvek biti snažni, živi i okrenuti ne samo prošlosti, ne samo budućnosti, već i onome što svetosavlje jeste okrenuti večnosti.

Selaković je rekao da jubilej manifestacije koja se održava deseti put svedoči o upornosti, posvećenosti i ljubavi organizatora i publike koji su zajedno izgradili tradiciju sada već vrednu poštovanja i jedinstvenu u crkvi svetosavskoj.

„Negovanje publike, stvaranje bogatije kulturne ponude i decentralizacija kulture predstavljaju prioritete Ministarstva na čijem sam čelu. Zato smo sa ponosom podržali ovaj festival, jer je on jasan primer kako kultura može biti istovremeno i duhovna i savremena, i nacionalna i univerzalna. Neka ovaj festival bude podsetnik na snagu duhovnosti u umetnosti, ali i podstrek da u našim životima uvek ima mesta za svetosavske vrednosti–za ljubav, prosvećenost i zajedništvo“, rekao je Selaković.

Naglašavajući da festival pokazuje da film, kao i književnost i muzika, može biti moćan svedok duhovnih vrednosti, ministar je ukazao da kultura pamćenja, oživljavanje zaboravljenih istorijskih i duhovnih slojeva, negovanje kulturne i verske raznolikosti postaju okosnica ove manifestacije.

„Važna misija organizatora ogleda se upravo u tome da duhovnost ne ostane zatvorena u hramovima, već da odjekuje i u bioskopskim salama, na književnim tribinama, na koncertima i da blaga vest, izrečena pre više od dva milenijuma, bude prisutna i u savremenom stvaralaštvu, u onome što gradimo za budućnost“, pojasnio je Selaković.